Вторым участником страшного ДТП с главой Тюмени стала машина такси. «Виноват Land Cruiser»

Вторым участником трагической аварии, в которой пострадал председатель городской думы Тюмени Дмитрий Еремеев, стала машина такси. Эту информацию агентству «Новый День» подтвердили в пресс-службе сервиса «Такси Максим». В ДТП погиб водитель «Тойоты Авенсис», который выполнял заказ, полученный от сервиса, и его пассажир.

Как рассказали в компании, служба «Такси «Максим» окажет материальную помощь семьям погибших. Компания уже ведёт работу с родственниками водителя, найти родных пассажира пока не получилось.

Представитель компании «Такси «Максим» выразила соболезнования родным погибших и предоставила данные о виновнике. «Смертельное ДТП на трассе Тюмень – Курган произошло по вине водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, который выехал на полосу встречного движения», – сказала представитель компании Мария Пухова.

Речь идёт как раз о Дмитрии Еремееве – именно он, по предварительным данным, был за рулём указанной машины. Согласно материалов такси, водитель забрал клиента незадолго до трагического ДТП, случившегося около полуночи с 24 на 25 июня 2018 года. В районе санатория «Тараскуль» на трассе Курган-Тюмень произошло столкновение «Авенсиса» с джипом спикера гордумы Дмитрия Еремеева. «Авенсис» загорелся, двое мужчин, ехавших в нём, погибли на месте. Дмитрия Еремеева доставили в ОКБ№2 с переломом позвонка грудного отдела позвоночника.

В ГИБДД Тюменской области и областном управлении МВД до сих пор не прокомментировали обстоятельства аварии. Известно лишь, что по факту столкновения возбуждено уголовное дело – арушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 29.06.18

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