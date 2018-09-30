«От виновника ДТП несло алкоголем на всю округу». Известный журналист разобрался в деле спикера гордумы Тюмени

Спецкор «Комсомольской правды» Николай Варсегов провел собственное расследование, чтобы выяснить, как спикер гордумы Тюмени Дмитрий Еремеев, убивший в ДТП двух человек, смог избежать уголовной ответственности. Варсегов приехал в Тюмень, где встретился с коллегами погибших, сотрудниками правоохранительных органов, медиками и т.д. Он даже заехал на дачу к бывшему губернатору ЯНАО Юрию Неелову, у которого якобы гостил Еремеев в тот злополучный день.

Автор текста недвусмысленно намекает на то, что виновник аварии мог быть пьян. «На похоронах 23-летнего таксиста Владислава Смоленкова его мать Марина рыдала и кричала: она все сделает, чтобы убийца сына – а это спикер тюменской городской думы Дмитрий Еремеев – надолго сел в тюрьму. Близкие поддерживали Марину и говорили, что этот спикер непременно сядет, потому как трагедия на дороге произошла по его вине. И когда виновника грузили в машину скорой, от него несло алкоголем на всю округу», – пишет Варсегов.

Но эксперты же не нашли алкоголя в анализах Еремеева, если верить их заключению. Родственники погибших получили от спикера деньги, простили его и освободили от уголовной ответственности.

Николай Варсегов проанализировал родственные связи Дмитрия Еремеева. Он напомнил, что виновник ДТП ранее работал начальником юруправления в Запсибкомбанке (банк, который называют семейным банком бывшего губернатора Тюменской области Владимир Якушев), затем в избиркоме Тюменской области, и наконец, в тюменской гордуме. Женат Еремеев на замгубернатора Елене Еремеевой (Казарез). Тесть Еремеева Станислав Казарез был в должности главного федерального инспектора в аппарате полпреда президента в УрФО. Он курировал правоохранительные органы. В 2006 году стал заместителем у губернатора ЯНАО Юрия Неелова. Сейчас возглавляет филиал НОВАТЭК в Салехарде.

«В тот роковой день 24 июня весь тюменский бомонд собрался в усадьбе экс-губернатора ЯНАО по случаю дня рождения хозяина сей усадьбы. Красивое по природе место за деревней Черная Речка. Примерно отсюда же, от Черной Речки ближе к полночи выехал на своем джипе спикер Еремеев и помчался с бешеной скоростью в сторону Тюмени. На одном из участков, где скорость ограничена до 90 км, Еремеев резко вывернул на встречную полосу, обгоняя грузовик, и тут же лоб в лоб столкнулся с такси. Водитель и пассажир такси погибли, – пишет журналист. – Таксисты – товарищи погибшего водителя, побывавшие на месте трагедии, уверены, что нарушитель был в доску пьян. По их профессиональному мнению, человек, если не сильно пьяный, не может совершить столь безрассудный маневр. Еремеев даже не подумал об опасности от встречной машины. Он словно забыл, что на трассе движение двустороннее и вывернул свой автомобиль прямо перед капотом такси. Таксист не успел ни нажать на тормоз, ни повернуть на обочину. Потом санитары из 102-й бригады скорой помощи, опять же по словам таксистов, рассказывали, что от нарушителя ПДД на всю округу несло спиртным. Записано это в деле или нет, не знаю, потому как прессе знакомиться с делом запрещено».

Сам Дмитрий Еремеев отказался разговаривать с Николаем Варсеговым. Он не ответил на письмо, в котором журналист просил прокомментировать информацию об алкогольном опьянении. «А следовательно, и слух о том, что в ту ночь он был пьян, отрицать не стал», – резюмирует автор статьи.

Во 2-й городской больнице, куда был доставлен спикер после аварии, Варсегову заявили, что не обязаны проверять пострадавшего на алкоголь. В областном наркодиспансере заведующая диспансерным отделением Оксана Конищева пояснила, если анализы Еремеева показали отсутствие алкоголя, следовательно, так оно и есть. При этом на вопрос о том, мог ли кто-то подделать результаты, заведующая сказала, что «в данном случае все здесь основано на честности и порядочности специалистов».

На площади перед ЖД-вокзалом в Тюмени Николай Варсегов встретил скучающих таксистов. «Знакомимся. Спрашиваю, если пьяный водитель совершил ДТП, легко ли ему купить трезвые анализы? Отвечают, не задумываясь, что в Тюмени это стоит от 300 тысяч рублей и выше, в зависимости от тяжести преступления», – пишет автор статьи.

Он добавляет, что не понимает смысла апелляции, повторного рассмотрения дела Еремеева, которое инициировала прокуратура. «Самое главное: пьян был спикер или нет, теперь уже никакая сила не перепроверит. Время ушло. И нам вместе с правоохранителями остается только верить в честность лаборантов, – констатирует журналист. – А что касается легкого наказания, то районный, ни от кого не зависимый, суд все сделал согласно букве Закона. Вся эта затея с апелляцией, думаю, чтобы поуспокоить бурю. Пока пересуд, да дело, страсти улягутся и ни один спикер не пострадает».

Тюмень, служба информации

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