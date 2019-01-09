В суде рассказали, когда назначат заседание по делу экс-спикера гордумы Тюмени

Заседание суда по делу бывшего председателя гордумы Тюмени Дмитрия Еремеева будет назначено в течение 30 суток. Об этом «Новому Дню» сообщили в Тюменском районном суде, куда 29 декабря 2018 года прокуратурой было передано дело экс-спикера.

Еремеев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

«24 июня 2018 года около полуночи на 178 км автомобильной дороги Р254 «Иртыш» в Тюменском районе на Toyota Land Cruiser начал обгон, не убедившись, что полоса движения, на которую он намерен выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии. В результате этого внедорожник на встречной полосе столкнулся с автомашиной Toyota Avensis, которая загорелась. Ее водитель и пассажир погибли на месте», – напомнили в прокуратуре Тюменской области.

Дмитрий Еремеев признал свою вину в ДТП.

По некоторым данным, в момент аварии Еремеев якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом журналистам заявили коллеги погибшего таксиста. Сам Дмитрий Еремеев уверяет, что дорога не освещалась, а у машины погибших горела одна фара, что ввело его в заблуждение относительно расстояния.

В сентябре суд прекратил уголовное преследование в отношении Еремеева в связи с примирением с родственниками погибших. Экс-спикеру был назначен штраф 160 тысяч рублей, он сохранил право управлять автомобилем. Это вызвало общественное возмущение. Полпред президента в УрФО Николай Цуканов жестко высказался о Еремееве и потребовал от прокуратуры опротестовать решение суда.

23 октября тюменский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и вернул дело Еремеева на повторное расследование в СУ СК РФ по Тюменской области.

Тюмень, служба информации

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