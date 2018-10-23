Дело бывшего главы Тюмени расследуют заново (ФОТО)

Тюменский областной суд 23 октября отменил решение по громкому делу бывшего спикера гордумы Дмитрия Еремеева. Как передает корреспондент «Нового Дня», дело отправлено на повторное расследование. «Апелляционное представление прокуратуры удовлетворено, постановление суда первой инстанции отменено. Дело будет снова расследовано следственным комитетом Тюменской области», – сказал представитель прокуратуры. Сам Еремеев в ходе сегодняшнего заседания не признал доводы прокуратуры и заявил, что уголовное дело – результат искусственной шумихи, раздутой СМИ в связи с общественным положением, которое он занимал (глава города и председатель гордумы – прим. ред.).

Дмитрий Еремеев фактически обвинил прокуратуру в злоупотреблении правом. Он напомнил, что на первом заседании надзорный орган поддержал ходатайство следователя о прекращении уголовного дела, но уже через несколько дней выступил с инициативой об отмене решения суда. «В Гражданском кодексе есть такое понятие «злоупотребление правом», жаль, что такого нет в Уголовном кодексе», – заметил Еремеев. Он добавил, что примирился с потерпевшими, которые сами запросили те суммы, которые он им выплатил. «Я не торговался», – заявил Еремеев, устроивший смертельное ДТП, в котором погибли два человека.

Прокуратура в представлении ссылалась на то, что суд не в полной мере оценил общественную опасность совершенного Еремеевым преступления – Дмитрий Еремеев, выехав на встречную полосу, создал угрозу неопределенному кругу участников дорожного движения. Адвокат этот довод назвал не соответствующим действительности. После вынесения решения Еремеев не стал комментировать итоги сегодняшнего заседания и быстро покинул суд.

Напомним, первоначально уголовное дело г-на Еремеева было прекращено в сентябре 2018 года. Ему был назначен штраф в 160 тыс. рублей. Во время следствия Еремеев выплатил компенсации семьям погибших, они не имеют к нему претензий и заявили об этом прессе, попросив больше не трогать главу думы.

Решение о прекращении дела было негативно воспринято не только общественностью, СМИ, прокуратурой, но и некоторыми политиками. Заявление об аварии сделал новый полпред в УрФО Николай Цуканов. Он сказал следующее: «Если мы не сделаем прививку, люди будут думать, что все позволено. Ну, давайте пойдем за угол, треснем кого-то и потом откупимся».

Смертельное ДТП произошло около полуночи 24 июня 2018 года на трассе Курган-Тюмень. Автомобиль «Тойота Лэнд Круизер», которым управлял председатель городской думы Тюмени Дмитрий Еремеев, вылетел на полосу встречного движения. Там он столкнулся с машиной такси «Тойота Авенсис». Находящиеся в автомобиле люди погибли. По некоторым данным, в момент аварии Еремеев якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом журналистам заявили коллеги погибшего таксиста.

Тюмень, служба информации

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