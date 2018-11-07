Экс-главу Тюмени Еремеева изгнали из руководства «Единой России»

Экс-главу Тюмени Дмитрия Еремеева, устроившего ДТП с двумя погибшими, исключили из регионального политсовета «Единой России». Такое решение было единогласно принято на конференции ТРОО «ЕР» в среду, 7 ноября.

Сам экс-глава Тюмени на мероприятии отсутствовал. Его членство в «ЕР» приостановили еще в июле 2018 года, когда шло расследование ДТП. Сейчас в партии ждут окончательного решения суда, сообщили корреспонденту «Нового Дня» в пресс-службе «Единой России».

Напомним, ДТП с участием номинального главы города Тюмени, председателя тюменской городской думы Дмитрия Еремеева произошло ночью 24 июня на трассе Курган-Тюмень в районе санатория Тараскуль. Джип Toyota land cruiser, за рулем которого был Еремеев, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Avensis службы такси «Максим». Водитель и пассажир такси погибли, машина взорвалась. Сам Еремеев был госпитализирован с компрессионным переломом позвоночника.

В сентябре суд прекратил уголовное преследование в отношении Ермемеева в связи с примирением с родственниками погибших. Еремееву был назначен штраф 160 тысяч рублей, он сохранил право управлять автомобилем. Это вызвало общественное возмущение. Полпред президента в УрФО Николай Цуканов жестко высказался о Еремееве и потребовал от прокуратуры опротестовать решение суда.

23 октября тюменский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и вернул дело Еремеева на повторное расследование в СУ СК РФ по Тюменской области.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 07.11.18

В Тюмени разыскивают извращенца (ФОТОРОБОТ). / Банкир Дмитрий Горицкий рассказал, зачем продает «Запсибкомбанк». / При обрушении моста в Югре погибли тюменцы. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»