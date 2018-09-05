«Единая Россия» приостановила членство в партии главы Тюмени Дмитрия Еремеева

Приостановлено членство в партии «Единая Россия» главы города Тюмени Дмитрия Еремеева, получившего сверхмягкий приговор за ДТП с двумя погибшими. Причиной стало возбужденное против него уголовное дело.

Как сообщила член президиума регионального политсовета «ЕР», депутат областной думы Ольга Швецова, членство Еремеева в партии приостановлено еще 18 июля в связи с возбуждением уголовного дела. Ранее СМИ со ссылкой на пресс-службу ТРО «Единой России» в Тюменской области писали о том, что, несмотря на аварию и возбужденное дело, Еремеев является членом партии.

Также, по словам Швецовой, приостановлено членство Дмитрия Еремеева в региональном и местном политсоветах партии.

Напомним, 24 июня 2018 года на трассе Курган-Тюмень автомобиль «Тойота Лэнд Круизер», которым управлял председатель городской думы Тюмени Дмитрий Еремеев, вылетел на полосу встречного движения. Там он столкнулся с машиной «Тойота Авенсис». Находящиеся в автомобиле люди погибли. Дело в отношении Еремеева было прекращено, суд назначил ему штраф в размере 160 тыс. рублей. Однако прокуратура заявила о том, что оспорит решение.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 05.09.18

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