Мать таксиста, погибшего в ДТП с Еремеевым, вступилась за главу Тюмени: «Он поставил сыну памятник, этого достаточно»

В редакцию агентства «Новый День» обратилась Марина Нурканова, она представилась матерью таксиста Владислава Смоленкова, погибшего в ДТП, которое устроил глава Тюмени Дмитрий Еремеев. По словам женщины, она хочет прекратить «травлю» спикера, якобы развернутую в СМИ и соцсетях. Дмитрий Еремеев попал в страшную аварию на трассе Курган-Тюмень. Ночью 24 июня его Toyota Land Cruiser выехала на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулась с Toyota Avensis службы такси «Максим». Водитель и пассажир такси погибли на месте, машина взорвалась. Сам Еремеев остался жив. Суд приговорил спикера к штрафу в 160 тыс. рублей. По словам очевидцев, присутствовавших на суде, мать погибшего на процессе выглядела запуганной. Сегодня 5 августа, стало известно, что прокуратура намерена обжаловать решение суда. Сразу после этого с заявлением выступил сам Дмитрий Еремеев, а после в СМИ обратилась мать погибшего таксиста.

– Очень неприятно, кипит весь интернет, вся желчь вылезает наружу. Я хочу вам четко и конкретно объяснить – я простила Дмитрия [Еремеева], не имею к нему никаких претензий. Очень прошу закончить эту грязь [видимо, имеются в виду новости о суде над Еремеевым]. Это до такой степени уже надоело, я не сплю ночами. Я понимаю, что кто-то хочет за счет этого пропиариться. Я простила Дмитрия. И этого, по моему, достаточно. Мы с ним примирились в суде.

– В считаете приговор адекватным тому, что совершил Дмитрий Еремеев?

– Я считаю приговор справедливым. Он извинился.

– Погибли два человека, а виновника даже не лишили водительских прав.

– Вот вы мне скажите, если его отстранят от управления транспортным средством, мне вернут сына? Не вернут. Кому нужна эта кровь, эта месть? Мне это не надо. Я простила Дмитрия, он сделал это не специально. Он искренне раскаялся. На меня никакого воздействия не было. Никто на меня не давил со стороны Дмитрия. Это было непреднамеренно, не специально. Я согласна с приговором, что прозвучал на суде.

– Генпрокуратура и областная прокуратура не согласны с решением и сегодня заявили о том, что будут его оспаривать. Если решение пересмотрят, как вы к этому отнесетесь?

– Отрицательно.

– Почему?

– Я уже объяснила. Если меня вызовут, я скажу в суде, что согласна на примирение сторон, оставьте вы это дело, пожалуйста. Я понимаю, что он политик и вам нужна месть, а мне она не нужна. Вам надо этой крови, а мне она не нужна.

– Это правда, что у вашего сына осталось четверо детей?

– Я мама его. Я мама Владислава – Нурканова Марина Владиславовна.

– Я понимаю.

– Был бы это простой человек никто бы не поднял шум. А раз это политик, то подняли такую грязь. Столько выплеснули. До такой степени это неприятно читать. Я опять это все прокручиваю, от этого становится больней.

– Общественность и прокуратура пытается защитить ваши интересы.

– Свои интересы я сама отстою. Мне этого не надо. Я вам отвечаю конкретно. Я мать и это мой сын. Я хочу, чтобы быстрее это дело закрыли. Сколько можно? Вы как не можете понять? Если человек политик – его надо топить? Он уже снял свою кандидатуру с выборов, он принес свои искренние извинения, он не хотел этого. Так вышло. И что теперь? Я мать, я его простила и, как говорится, не вам его судить. У него трое детей и детям нужен отец.

– Вы общались с родственниками второго погибшего?

– Нет, они не идут на контакт.

– А Дмитрий Ереемев поддерживает с вами контакт?

– Я еще раз говорю, Ереемеев принес мне извинения. Он поставил достойный памятник моему сыну. Этого достаточно. Пожалуйста, оставьте его в покое.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 05.09.18

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