В ДТП со спикером гордумы Тюмени Еремеевым погибли две собаки

В Тюмени 4 февраля продолжился процесс над бывшим председателем гордумы Дмитрием Еремеевым. Сегодня в суде допрашивали троих свидетелей, о существовании которых долгое время нигде не сообщалось. Показания дали трое юношей, которые ехали в автомобиле Еремеева и находились в салоне в момент аварии Егор Кучеривенко, Артем Семкин и Виталий Мартыненко.

Молодые люди сообщили, что в 23.40 голосовали на обочине, пытаясь поймать попутку до Тюмени, где якобы живут их подружки. Остановилась «Тойота» спикера. Водитель сказал: «Если не боитесь собак, то садитесь». Как выяснилось, Дмитрий Еремеев вез с собой двух комнатных собачек. Одна погибла сразу при столкновении с такси, вторая умерла чуть позже от травм.

Сами пассажиры в ходе ДТП серьезно не пострадали. Они сразу покинули место аварии на попутном автомобиле.

По словам юношей, Дмитрий Еремеев ехал со скоростью примерно 99-120 км в час. На это заявление обратил внимание прокурор. Гособвинитель заметил, что эти показания противоречат тому, что молодые люди сообщали в ходе предварительного следствия. Сразу после аварии они говорили, что машина спикера шла со скоростью 120-140 км в час.

Следующее заседание суда состоится 12 февраля. В этот день пройдут прения, подсудимый выступит с последним словом и, возможно, будет вынесен приговор.

Напомним, бывший председатель гордумы Тюмени, муж замгубернатора Тюменской области Елены Еремеевой Дмитрий Еремеев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Смертельное ДТП экс-спикер совершил 24 июня 2018 года. Около полуночи на 178 км автомобильной дороги Р254 «Иртыш» в Тюменском районе он начал обгон на своей Toyota Land Cruiser, не убедившись, что встречная полоса свободна. В результате внедорожник столкнулся с машиной такси Toyota Avensis, которая загорелась. Ее водитель и пассажир погибли на месте.

В сентябре суд прекратил уголовное преследование в отношении Еремеева в связи с примирением с родственниками погибших. Экс-спикеру был назначен штраф 160 тысяч рублей, он сохранил право управлять автомобилем. Это вызвало общественное возмущение. 23 октября тюменский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и вернул дело Еремеева на повторное расследование в СУ СК РФ по Тюменской области.

Тюмень, служба информации

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