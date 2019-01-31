В суде выяснилось, что в момент ДТП в машине экс-спикера Еремеева были трое юношей

Бывший спикер гордумы Тюмени Дмитрий Еремеев все-таки был не один в машине, когда устроил смертельное ДТП в июне 2018 года. Ранее нигде официально не сообщалось, что в автомобиле спикера были пассажиры.

Сегодня в ходе очередного заседания суда свидетели рассказали, что Еремеев вез с собой трех молодых людей. «С ним были подростки», – уточнили «Новому Дню» в прокуратуре по Тюменской области.

По словам свидетелей, Еремеев двигался по трассе со скоростью примерно 110-120 километров. В салоне у него сидели три пассажира. После аварии они вышли из автомобиля и сразу покинули место ДТП, уехав на попутном транспорте.

В заседании объявлен перерыв до 14:30 31 января. Сегодня будут оглашать письменные материалы уголовного дела – протоколы осмотров, заключения экспертиз и т.д. После этого гособвинитель намерен заявить ходатайство об оглашении показаний свидетелей, ехавших в автомобиле Дмитрия Еремеева.

«Но я не уверена, что сторона защиты согласится. Если сторона защиты не согласится, то я заявлю ходатайство о принудительном приводе этих свидетелей», – сообщила «Новому Дню» гособвинитель Татьяна Осовец.

Еремеев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Смертельное ДТП бывший спикер совершил 24 июня 2018 года. Около полуночи на 178 км автомобильной дороги Р254 «Иртыш» в Тюменском районе он начал обгон на своей Toyota Land Cruiser, не убедившись, что встречная полоса свободна. В результате внедорожник столкнулся с машиной такси Toyota Avensis, которая загорелась. Ее водитель и пассажир погибли на месте.

По некоторым данным, в момент аварии Еремеев якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом журналистам заявили коллеги погибшего таксиста. Между тем, в ходе суда были озвучены результаты экспертизы, согласно которым в крови спикера алкоголь не обнаружен. Сам Дмитрий Еремеев уверяет, что дорога не освещалась, а у машины погибших горела одна фара, что ввело его в заблуждение относительно расстояния. Эту информацию подтверждают свидетели аварии.

В сентябре суд прекратил уголовное преследование в отношении Еремеева в связи с примирением с родственниками погибших. Экс-спикеру был назначен штраф 160 тысяч рублей, он сохранил право управлять автомобилем. Это вызвало общественное возмущение. 23 октября тюменский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и вернул дело Еремеева на повторное расследование в СУ СК РФ по Тюменской области.

Тюмень, служба информации

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