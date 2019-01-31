Экс-спикер гордумы Тюмени Еремеев не хочет, чтобы в суде слушали юношей, которые были в его машине

Трое пассажиров, находившихся в момент ДТП в автомобиле бывшего спикера гордумы Тюмени Дмитрия Еремеева, будут допрошены в суде. Изначально показания молодых людей гособвинитель хотел зачитать в их отсутствие, однако сторона защиты выступила против. Поэтому свидетелей доставят на процесс принудительно.

«Я полагаю, что они [Дмитрий Еремеев и его адвокат – прим. ред.] не согласны с теми показаниями, которые давали свидетели, и хотят их оспорить, – рассказала «Новому Дню» гособвинитель Татьяна Осовец. – Если бы я огласила показания сегодня, у стороны защиты не было бы возможности задать вопросы и сделать уточнения, поскольку эти свидетели отсутствуют в судебном заседании. Они почему-то не хотят приходить, хотя я их вызывала, и сегодня они мне обещали, что придут».

Гособвинитель отказалась сообщить, о чем идет речь в показаниях троих пассажиров, находившихся в автомобиле Дмитрия Еремеева. «Я не буду пока ничего говорить, думаю, на следующее заседание их доставят, и они все расскажут. Если в их показаниях появятся противоречия, то я оглашу показания, которые они давали в ходе следствия», – сказала Осовец.

Следующее заседание по делу Еремеева начнется 4 февраля в 10 часов.

Тот факт, что Дмитрий Еремеев был в машине не один, ранее не озвучивался. Официально об этом нигде не сообщалось. Как выяснилось, молодые люди (один из которых был несовершеннолетним) стремительно покинули место ДТП на попутном транспорте.

Бывший председатель гордумы Тюмени, муж замгубернатора Тюменской области Елены Еремеевой Дмитрий Еремеев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Смертельное ДТП экс-спикер совершил 24 июня 2018 года. Около полуночи на 178 км автомобильной дороги Р254 «Иртыш» в Тюменском районе он начал обгон на своей Toyota Land Cruiser, не убедившись, что встречная полоса свободна. В результате внедорожник столкнулся с машиной такси Toyota Avensis, которая загорелась. Ее водитель и пассажир погибли на месте.

В сентябре суд прекратил уголовное преследование в отношении Еремеева в связи с примирением с родственниками погибших. Экс-спикеру был назначен штраф 160 тысяч рублей, он сохранил право управлять автомобилем. Это вызвало общественное возмущение. 23 октября тюменский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и вернул дело Еремеева на повторное расследование в СУ СК РФ по Тюменской области.

Тюмень, служба информации

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