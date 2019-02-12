Прокурор рассказал, какого наказания заслуживает экс-спикер гордумы Тюмени Еремеев

В Тюмени 12 февраля продолжился процесс над бывшим председателем гордумы Дмитрием Еремеевым. Сегодня прокурор запросил для подсудимого три года лишения свободы. Гособвинитель напомнил, что, по словам свидетеля, который находился в машине Еремеева и всю дорогу смотрел на спидометр, скорость, с которой ехал экс-спикер, составляла 120-140 км в час.

«Согласно заключению эксперта, водитель нарушил п.8.1 и 11.1 ПДД. Скорость варьировалась от 100 до 140 км. Водитель не убедился в безопасности маневра. Совершая обгон, он превысил максимально допустимую скорость, что повлекло ДТП с последующей смертью двух человек. Даже полная остановка авто Тойота Авенсис не смогла бы предотвратить аварию», – сказал гособвинитель.

Дмитрий Еремеев возместил материальный и моральный ущерб семьям потерпевшим, признал вину, раскаялся. Однако оснований для условного срока нет, – считает прокурор.

«Заявления семей потерпевших заявлены исключительно в их интересах, но не общества», – сказал гособвинитель и потребовал дать Еремееву три года лишения свободы в колонии-поселении.

Представитель защиты не согласился с реальным сроком наказания. Он напомнил суду о том, что у встречной машины, в которую врезался спикер, не горела одна фара. «По правилам таксист должен был ехать в гараж, а он поехал в рейс. Кроме того он ехал с превышением скорости. Поэтому Еремеев посчитал, что у него достаточно времени для обгона и оказался на встречной полосе», – сказал адвокат. Он добавил, что его подзащитный не отвлекался на разговоры по телефону и выплатил компенсацию потерпевшим.

Сам Дмитрий Еремеев заявил, что он «не убийца и не самоубийца, чтобы просто так выезжать на встречную полосу». Он объяснил свои действия оптическим обманом. «Меня ввела в заблуждение неработающая фара машины такси, – сказал экс-глава гордумы. – ПДД написаны кровью. Поэтому движение с одной фарой запрещено. Я пошел на обгон плавно, что подтверждает отсутствие тормозного пути. Поэтому для меня было полной неожиданностью появление автомобиля передо мной в последний момент. Считаю, что ущерба государству и обществу я не причинял».

Следующее заседание состоится 18 февраля. На нем подсудимый выступит с последним словом.

Напомним, бывший председатель гордумы Тюмени, муж замгубернатора Тюменской области Елены Еремеевой Дмитрий Еремеев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Смертельное ДТП экс-спикер совершил 24 июня 2018 года. Около полуночи на 178 км дороги Р254 «Иртыш» в Тюменском районе он начал обгон на своей Toyota Land Cruiser, не убедившись, что встречная полоса свободна. В результате внедорожник столкнулся с машиной такси Toyota Avensis, которая загорелась. Ее водитель и пассажир погибли на месте. В автомобиле Еремеева находились три подростка и две комнатные собачки. Животные погибли, пассажиры не пострадали.

В сентябре суд прекратил уголовное преследование в отношении Еремеева в связи с примирением с родственниками погибших. Экс-спикеру был назначен штраф 160 тысяч рублей, он сохранил право управлять автомобилем. Это вызвало общественное возмущение. 23 октября тюменский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и вернул дело Еремеева на повторное расследование в СУ СК РФ по Тюменской области.

Тюмень, служба информации

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