Экс-спикер гордумы Дмитрий Еремеев, которого судят в Тюмени, попросил сделать процесс закрытым

В Тюмени начался новый процесс по делу бывшего спикера городской думы Дмитрия Еремеева. Как передает корреспондент «Нового Дня», подсудимый подал ходатайство закрыть заседания от прессы, поскольку на них будут озвучиваться его персональные данные и информация о состоянии его здоровья.

Однако судья не удовлетворила просьбу Еремеева и разрешила журналистам вести фото- и видеосъемку. В ходе сегодняшнего заседания прокурор рассказала об обстоятельствах ДТП. Зачитывание перечня травм, полученных пострадавшими, заняло у нее порядка пяти минут. Стало совершенно ясно, что шансов выжить у людей не было.

Представитель гособвинения заявила, что подсудимый допустил преступную небрежность, управляя автомобилем, и спросила, признает ли он свою вину. Дмитрий Еремеев ответил: «Да. Полностью».

В заседании объявлен перерыв до 31 января. Стоит отметить, что родственники погибших отказались приходить в суд.

Еремеев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Смертельное ДТП бывший спикер совершил 24 июня 2018 года. Около полуночи на 178 км автомобильной дороги Р254 «Иртыш» в Тюменском районе он начал обгон на своей Toyota Land Cruiser, не убедившись, что встречная полоса свободна. В результате внедорожник столкнулся с машиной такси Toyota Avensis, которая загорелась. Ее водитель и пассажир погибли на месте.

По некоторым данным, в момент аварии Еремеев якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом журналистам заявили коллеги погибшего таксиста. Сам Дмитрий Еремеев уверяет, что дорога не освещалась, а у машины погибших горела одна фара, что ввело его в заблуждение относительно расстояния.

В сентябре суд прекратил уголовное преследование в отношении Еремеева в связи с примирением с родственниками погибших. Экс-спикеру был назначен штраф 160 тысяч рублей, он сохранил право управлять автомобилем. Это вызвало общественное возмущение. 23 октября тюменский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и вернул дело Еремеева на повторное расследование в СУ СК РФ по Тюменской области.



Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 23.01.19

Тюменские полицейские задержали мужчину с «бриллиантовой» рукой. / Следственный комитет опроверг сам себя: захватчик самолета из Сургута был трезвым. / Сторож нашел труп под мостом в центре Тюмени. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»