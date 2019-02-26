Прокуратура Тюменской области обжаловала приговор экс-спикеру Дмитрию Еремееву

Прокуратура Тюменской области внесла апелляционное представление на приговор, вынесенный судом бывшему председателю гордумы Тюмени Дмитрию Еремееву. Как пояснили в надзорном ведомстве, это было сделано в связи с мягкостью назначенного наказания. Апелляционное представление будет рассматривать судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда.

В феврале Еремеев был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Гособвинение просило назначить обвиняемому три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и на три года лишить его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Однако тюменский районный суд дал Еремееву условный срок и на 2 года и 10 месяцев лишил водительских прав.

Напомним, 24 июня 2018 года бывший председатель гордумы Тюмени, муж замгубернатора Тюменской области Елены Еремеевой Дмитрий Еремеев совершил ДТП, в котором погибли два человека. Он вылетел на встречную полосу и столкнулся с машиной такси Toyota Avensis, которая загорелась. Ее водитель и пассажир погибли на месте. В автомобиле Еремеева находились три подростка и две комнатные собачки. Животные погибли, пассажиры не пострадали.

В сентябре суд прекратил уголовное преследование в отношении Еремеева в связи с примирением с родственниками погибших. Экс-спикеру был назначен штраф 160 тысяч рублей, он сохранил право управлять автомобилем. Это вызвало общественное возмущение. 23 октября тюменский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и вернул дело Еремеева на повторное расследование в СУ СК РФ по Тюменской области.

Тюмень, служба информации

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