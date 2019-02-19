Суд вынес приговор экс-спикеру гордумы Тюмени Дмитрию Еремееву

Бывший председатель думы Тюмени Дмитрий Еремеев остался на свободе. Во вторник, 19 февраля, суд признал его виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Кроме этого Еремеева лишили права управлять автомобилем на 2 года и 10 месяцев.

Судья Марина Шабалина отметила, что Еремеев допустил преступную небрежность. Не убедившись в безопасности маневра, он выехал на встречную полосу, превысив максимальную скорость, и не справился с рулевым управлением, допустил столкновение со встречным автомобилем.

«В результате водитель и пассажир получили множественные переломы черепа, позвоночника и разрывы внутренних органов и спинного мозга, повлекшие тяжкий вред здоровью, повлекший смерть на месте. Между действиями Еремеева и наступившими последствиями установлена прямая связь», – сказала судья. Она добавила, что доводы Еремеева о слабом свете фар встречного автомобиля не нашли своего подтверждения. По словам одного из свидетелей (пассажиров), экс-спикер ехал со скоростью 120-140 км, разговаривал по телефону, в момент обгона встречную машину было видно хорошо.

Прокуратура еще не решила, будет ли обжаловать приговор. Гособвинитель сообщил «Новому Дню», что у надзорного ведомства есть 10 дней, чтобы ознакомиться с приговором и принять решение. Сам Дмитрий Еремеев отказался говорить с журналистами.

Напомним, 24 июня 2018 года бывший председатель гордумы Тюмени, муж замгубернатора Тюменской области Елены Еремеевой Дмитрий Еремеев совершил ДТП, в котором погибли два человека. Он вылетел на встречную полосу и столкнулся с машиной такси Toyota Avensis, которая загорелась. Ее водитель и пассажир погибли на месте. В автомобиле Еремеева находились три подростка и две комнатные собачки. Животные погибли, пассажиры не пострадали.

В сентябре суд прекратил уголовное преследование в отношении Еремеева в связи с примирением с родственниками погибших. Экс-спикеру был назначен штраф 160 тысяч рублей, он сохранил право управлять автомобилем. Это вызвало общественное возмущение. 23 октября тюменский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и вернул дело Еремеева на повторное расследование в СУ СК РФ по Тюменской области.

Тюмень, служба информации

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