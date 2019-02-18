Экс-спикер гордумы Тюмени Дмитрий Еремеев выступил в суде с последним словом

Бывший председатель гордумы Тюмени Дмитрий Еремеев выступил в суде с последним словом. Он заявил, что удивлен тем, как легко человека можно сделать виновным. «Если выехал на встречную – значит, виновен, – начал Еремеев. – Я видел свет фар, встречного автомобиля. Это был один слабый источник света. Я расценил это как свет исправного автомобиля, находящегося на значительном удалении и плавно начал обгон. Телефонные переговоры я не вел, что подтверждает распечатка и запись регистратора».

Он снова, как и на прошлом заседании суда, повторил, что «ПДД написаны кровью» и что управление автомобилем, у которого не работает фара, запрещено.

«Я понимаю, ваша честь, что в связи с общественным резонансом вы находитесь под большим давлением. Даже областная прокуратура после первого приговора диаметрально поменяла свое первоначальное мнение. Негодование моим первым приговором связано больше с органами власти, которые я олицетворяю. Я уверен, что вы будете принимать решение, исключительно руководствуясь законом».

Дмитрий Еремеев попросил судью не лишать его свободы. «Я многократно прокручивал в голове эти события и никогда больше не пойду при таких обстоятельствах на обгон», – резюмировал он.

Приговор экс-спикеру будет вынесен 19 февраля в 11 часов.

Напомним, гособвинение просит для Еремеева три года лишения свободы. Бывший председатель гордумы Тюмени, муж замгубернатора Тюменской области Елены Еремеевой Дмитрий Еремеев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Смертельное ДТП экс-спикер совершил 24 июня 2018 года. Около полуночи на 178 км дороги Р254 «Иртыш» в Тюменском районе он начал обгон на своей Toyota Land Cruiser, не убедившись, что встречная полоса свободна. В результате внедорожник столкнулся с машиной такси Toyota Avensis, которая загорелась. Ее водитель и пассажир погибли на месте. В автомобиле Еремеева находились три подростка и две комнатные собачки. Животные погибли, пассажиры не пострадали.

В сентябре суд прекратил уголовное преследование в отношении Еремеева в связи с примирением с родственниками погибших. Экс-спикеру был назначен штраф 160 тысяч рублей, он сохранил право управлять автомобилем. Это вызвало общественное возмущение. 23 октября тюменский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и вернул дело Еремеева на повторное расследование в СУ СК РФ по Тюменской области.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 18.02.19

В Ноябрьске обсуждают варианты борьбы с мусорными тарифами по примеру Тюмени. / Ревнивая тюменка отлупила спящего мужа поленом. / «Извините». Тюменский спортсмен прогулял Кубок мира по биатлону. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»