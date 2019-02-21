Безобразная история! Тюменские единороссы избавились от браконьеров и уголовников

Тюменское региональное отделение «Единой России» приостановило членство Виталия Красноштанова в партии. Таким образом, членство охотника на беременных косуль в политсовете «партии власти» также приостановлено, – передает корреспондент «Нового Дня».

«Мы приостановили членство Красноштанова в партии по тем материалам, которые опубликованы в сети Интернет, – рассказал агентству секретарь ТРО «Единой России» Андрей Артюхов. – Считаем, этих материалов достаточно – там и фотографии приложены, и водительское удостоверение. Теперь нужно понять, что произошло с точки зрения правоохранительных органов. Если будет обвинительный приговор, мы исключим его из партии. Сама, конечно, история совсем безобразная».

Артюхов сообщил также, что в среду, 20 февраля, из «Единой России» был исключен бывший спикер городской думы Тюмени Дмитрий Еремеев. Во вторник, 19 февраля, он был осужден на три года лишения свободы условно за ДТП с двумя погибшими. Членство Еремеева в партии было приостановлено еще в июле прошедшего года.

Третий функционер «Единой России» – глава Ярковского района Евгений Щукин, осужденный 21 февраля на три года лишения свободы за превышение должностных полномочий, на момент оглашения приговора в партии уже не состоял. По словам Андрея Артюхова, членство Щукина в «Единой России» было приостановлено летом 2018 года после возбуждения уголовного дела, а через некоторое время районный глава сам написал заявление о выходе из партии

Источник в «Единой России» сообщил «Новому Дню», что Виталий Красноштанов «понимая ситуацию», также может сам, добровольно, подать заявление о выходе из партии.

Тюмень, служба информации

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