Тюменский спикер Корепанов ответил на вопрос об участии Рейна в охоте на косуль

Председатель тюменской областной думы Сергей Корепанов прокомментировал задержание тюменских vip-браконьеров в Курганской области, произошедшее более месяца назад. В официальном запросе «Нового Дня», направленном на имя Корепанова 25 февраля 2019 года, было три вопроса:

1. Что вам известно о задержании по подозрению в незаконном отстреле косуль Виталия Красноштанова – помощника депутата Виктора Рейна?

2. Был ли с Красноштановым на охоте Виктор Рейн? Задерживался ли он 20 февраля 2019 года за незаконную охоту в Курганской области?

3. Становилась ли информация о задержании помощника депутата облдумы предметом разбирательства в областной думе?

В ответ на запрос спикер сообщил, что «официальной информацией об обстоятельствах задержания названных лиц на территории Курганской области Тюменская облдума не располагает». «Документы, которые могли бы являться основанием для рассмотрения (разбирательства) в тюменской облдуме указанных обстоятельств, в областную думу не поступали», – говорится в документе, подписанном Сергеем Корепановым.

Стоит отметить, что председатель думы нарушил ст. 40 закона о СМИ, и ответил на официальный запрос «Нового Дня» не в семидневный срок, а только через месяц, не уведомив об отсрочке.

В отличие от Корепанова, вице-спикеру, секретарю ТРО «Единой России» Андрею Артюхову не понадобилось официального подтверждения по поводу задержания браконьеров. Уже на следующий день после ЧП, он дал комментарий «Новому Дню», в котором сообщил, что тюменское региональное отделение «Единой России» приостановило членство Виталия Красноштанова в партии и, соответственно, в политсовете.

«Мы приостановили членство Красноштанова в партии по тем материалам, которые опубликованы в сети Интернет, – сказал тогда агентству Андрей Артюхов. – Считаем, этих материалов достаточно – там и фотографии приложены, и водительское удостоверение. Теперь нужно понять, что произошло с точки зрения правоохранительных органов. Если будет обвинительный приговор, мы исключим его из партии. Сама, конечно, история совсем безобразная».

Напомним, 20 февраля в Курганской области были задержаны vip-браконьеры из Тюмени. Среди них оказался единоросс, помощник Виктора Рейна – Виталий Красноштанов. Браконьеры попытались скрыться с места преступления на автомобиле, но были задержаны нарядом ДПС. Сотрудники полиции обнаружили в багажнике машины шесть туш косуль, в том числе четыре беременных самки.

Имя одного из четверых браконьеров не называлось. В департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Новому Дню» сначала сообщили, что задержан очень известный человек, но уже через день уверяли, что это некий ничем не примечательный курганец с криминальным прошлым. Одновременно в телеграм-каналах и СМИ появилась информация, что четвертым участником незаконной охоты мог быть якобы сам Виктор Рейн. Сейчас эта информация из лент агентств исчезла.

Уголовное дело по факту браконьерства скоро должны передать в суд. Однако в УМВД по Курганской области наотрез отказываются озвучивать даже самые незначительные подробности, такие как число фигурантов и их статусы.

Тюмень, служба информации

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