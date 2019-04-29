В Кургане браконьер из Екатеринбурга поджег машину с убитыми лосями

В Курганской области в суд направлено уголовное дело в отношении жителя Свердловской области, который незаконно добыл четырех лосей и косулю на территории Катайского района.

Зимой 2018 года местные жители заметили УАЗ без государственных регистрационных знаков и вызвали полицию. Водитель попытался скрыться от сотрудников ДПС в лесу, но у него закончился бензин. Видя, что уйти от погони не удастся, мужчина поджег машину, чтобы уничтожить следы преступления. Тем не менее, было установлено, что в автомобиле лежали четыре туши лося и одна косуля.

Всех животных житель Свердловской области убил незаконно, причинив Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской ущерб в размере 940 тысяч рублей. Во время обыска полиция обнаружилау браконьера незарегистрированное оружие, а также иные доказательства его вины.

Примечательно, что расстаться с машиной был готов мужчина, который числится безработным. По факту незаконной охоты и хранения оружия без разрешительных документов было возбуждено уголовное дело, в настоящее время оно направленно в суд для рассмотрения по существу.

Стоит отметить, что в Кургане уже третий месяц расследуется дело группы браконьеров, двое из которых известные тюменские бизнесмены. В УМВД по региону наотрез отказываются озвучивать какую-либо информацию, включая число фигурантов и их статусы.

Напомним, в конце февраля в Курганской области с поличным были задержаны vip-браконьеры из Тюмени – член политсовета «Единой России» Виталий Красноштанов и директор тюменского Яхт-клуба «Аквамарин» Дмитрий Очиров. С ними были два курганца. В машине, на которой они пытались сбежать от наряда ДПС, лежали шесть туш убитых косуль, в том числе четырех беременных самок.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 29.04.19

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