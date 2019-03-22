Полиция Курганской области засекретила дело тюменских vip-браконьеров

Расследование уголовного дела, возбужденного по факту незаконной охоты на косуль в Курганской области, близко к завершению и передаче в суд. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе УМВД по региону. При этом там наотрез отказались озвучить число фигурантов, их статусы, а также рассказать, предъявлено ли кому-то обвинение.

«Обвинение предъявляется по завершению уголовного дела, когда оно направляется в суд. Как только дело пойдет в суд, мы скажем, кому предъявлено обвинение и по каким статьям. Пока я могу лишь сказать, что установлены лица, причастные к данному преступлению. Расследованием занимается следственная часть следственного управления МВД по Курганской области, дело передано наиболее опытным сотрудникам», – заявила пресс-секретарь Елена Радаева.

Напомним, больше месяца назад в Курганской области с поличным были задержаны vip-браконьеры из Тюмени – член политсовета «Единой России» Виталий Красноштанов и директор тюменского Яхт-клуба «Аквамарин» Дмитрий Очиров. С ними были два курганца. В машине, на которой они пытались сбежать от наряда ДПС, лежали шесть туш убитых косуль, в том числе четырех беременных самок. О скандала много писали региональные и федеральные СМИ.

Фото и видео задержания вместе с документами задержанных были выложены в сеть. Достоянием общественности стали также протокол об административном нарушении и служебная записка департамента природных ресурсов Курганской области, в которых подробно описывалось задержание браконьеров.

Между тем, в курганской полиции считают, что это никак не доказывает вину задержанных. «Это всего лишь мнение. Вы говорите о том, что было распространено в сети интернет и это оценочные личные суждения людей, которые выложили эту информацию. Мы апеллируем фактами, доказательствами, – сказала Радаева. – Как только у нас будут собраны все доказательства, мы об этом расскажем. Пока следователь не считает нужным давать информацию по делу, это может навредить следствию.

Каким образом следствию может навредить информация о количестве фигурантов и их статусах в полиции не объяснили. Также там не смогли ответить на вопрос, какая мера пресечения избрана для подозреваемых.

После скандала с убитыми беременными косулями директор рекламной компании «Лайф+», единоросс Виталий Красноштанов не только покинул ряды тюменского отделения «ЕР», но и ушел от вице-спикера областной думы Виктора Рейна, у которого подрабатывал помощником.

Стоит отметить, что в телеграм-каналах, а затем и в СМИ появилась информация о том, что якобы именно Виктор Рейн был «засекреченным» участником незаконной охоты на курганских косуль.

Имя четвертого браконьера, задержанного в автомобиле, набитом тушами косуль, не называлось. Источник в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области сначала сообщил «Новому Дню», что задержан очень известный человек, но уже через день уверял, что это некий ничем не примечательный курганец с криминальным прошлым.

Курган, служба информации

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