На Ямале будут судить члена избиркома за незаконную охоту

На Ямале будут судить члена районного избиркома, который вместе с братом незаконно убил лося. Речь идет о жителе села Питляр.

Во вторник, 23 июля 2019 года, прокуратура ЯНАО и следственный комитет дали информацию об уголовном деле в отношении двух местных жителей Шурышкарского района, которые нелегально охотились. У одного из мужчин имелся незаконный карабин.

Как рассказали в СУ СК ЯНАО, мужчины, которых будут судить – близкие родственники. 25 апреля 2019 года на территории общедоступного охотничьего угодья они на снегоходах «Буран» отстрелили лося. Ущерб от убийства лося для бюджета составил 240 тыс. рублей.

Из собственных источников агентству «Новый День» стало известно, что один из братьев был членом избирательной комиссии. Его фамилия – Сязи. В Сети есть данные об одном из членов избиркома по фамилии Сязи в Шурышкарском районе – это Виктор Сязи. Страница, на которой была эта информация, уже удалена.

В прокуратуре округа добавили, что преступление выявили во время рейда сотрудники «Службы по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов» на реке Питляр-Юган. В надзорной инстанции озвучили правила охоты на лося: на все половозрастные группы с 1 октября по 31 декабря, взрослые самцы – с 1 сентября по 30 сентября, в возрасте до 1 года – с 1 января по 15 января. В ходе предварительного следствия мужчины вину признали полностью, ущерб возместили. Братьев обвиняют в незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Напомним, задержание так называемых vip-браконьеров (чиновников, политиков, силовиков) – явление не частое. Последний громкий случай произошел в феврале 2019 года в Курганской области. Там с поличным были задержаны член политсовета «Единой России» Тюменской области Виталий Красноштанов и директор тюменского Яхт-клуба «Аквамарин» Дмитрий Очиров. В машине, на которой они пытались сбежать от наряда ДПС, лежали шесть туш убитых косуль, в том числе четырех беременных самок. Правда, расследование этого дела по неизвестным причинам до сих пор не закончено.

Шурышкарский район, служба информации

Шурышкарский район. Другие новости 23.07.19

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