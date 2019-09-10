В Шурышкарском районе браконьерам дали условный срок

В Шурышкарском районе осудили двух братьев, один из которых был членом районного избиркома. Они занимались браконьерством и незаконно убили лося в апреле 2019 года.

«Двое жителей села Питляр, находясь на реке Питляр-Юган, зная, что охота на лося разрешена с 1 октября по 31 декабря, не имея разрешения, добыли лося. После этого животное разделали. Нарушителей нашли сотрудники «Служба по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов ЯНАО». Мясо лося обнаружили в ходе обыска в морозильной камере одного из участников нелегальной охоты»,– уточнили в прокуратуре Ямала.

Ранее агентство со ссылкой на собственные источники сообщало,что имя одного из фигурантов – Виктор Сязи.

Ущерб от добычи лося составил 240 тыс. рублей. Ущерб братья возместили и вину признали, рассказали в следственном управлении СК Ямала. Мужчины признаны виновными в незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ). Также одного из них осудили за незаконное хранение оружия (ч.1 ст. 222 УК РФ), так как выяснилось, что он нелегально приобрел и хранил самозарядный карабин Симонова (ОП-СКС). А также охотился из него.

Приговором суда мужчинам назначены наказания в виде 3 лет 6 месяцев и 3 лет 1 месяца лишения свободы условно.

Шурышкарский район, служба информации

Шурышкарский район. Другие новости 09.09.19

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