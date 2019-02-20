Известный тюменский единоросс и глава яхт-клуба задержаны за незаконный отстрел беременных косуль в Кургане (ФОТО, ВИДЕО)

В Курганской области задержаны vip-браконьеры из Тюмени. Член политсовета «Единой России» Тюменской области, председатель комитета ТПП по рекламе, член Общественной палаты, президент организации «Мир добрых дел» Виталий Красноштанов и директор тюменского Яхт-клуба «Аквамарин» Дмитрий Очиров незаконно убили шесть косуль, из них четыре беременных самки.

Как стало известно «Новому Дню», инцидент произошел 20 февраля на территории охотугодий Уксянского, Песчаноколединского охотхозяйств Далматовского района. Инспекторы Песковского охотхозяйства обнаружили автомобиль Саньонг (госномер Р 957 НУ 72), с которого в темное время суток осуществлялась незаконная охота на сибирскую косулю, – говорится в служебной записке департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, переданной агентству экспертом Госдумы РФ по вопросам экологии, охраны природы и охотхозяйственной деятельности Валерием Кузенковым. Напомним, охота на косуль закрыта с 31 декабря.

Браконьеры попытались скрыться с места преступления, но были задержаны нарядом ДПС. Сотрудники полиции обнаружили в машине шесть застреленных косуль и четверых мужчин – водителя Виталия Красноштанова и пассажиров – тюменца Дмитрия Очирова, курганца Виталия Маковчука и еще одного неустановленного гражданина. По данным «Нового Дня», это очень известный человек, фамилия которого пока не раскрывается.

Уходя от погони, браконьеры выбросили из машины оружие и патроны в районе села Уксянское Далматовского района Курганской области.

Как сообщил агентству «Новый День» в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды, это был обыкновенный рейд. Его проводили егеря охотничьего хозяйства совместно с департаментом. «Лица уже установлены. Они пытались скрыться, но благодаря нашему взаимодействию с отделом МВД их удалось остановить. Полицейские помогли задержать злоумышленников. Изъят патронаж, изъяты туши животных», – рассказали в ведомстве.

В УМВД по Курганской области «Новому Дню» сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ (Незаконная охота).

Получить комментарии у Виталия Красноштанова не удалось – его секретарь отказалась соединять с ним. «Мы никого никогда не соединяем с директором», – сказала секретарь рекламной компании «Лайф+», директором которой также является Красноштанов.

Член политсовета ЕР Виталий Красноштанов (посередине) является завсегдатаем мероприятий Единой России

Тюмень, служба информации

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