У экс-сотрудников курганского департамента природных ресурсов прошли обыски

В Курганской области возбуждено два уголовных дела в отношении неустановленных лиц. В рамках следствия силовики проводят обыски у курганцев, имеющих отношение к региональному департаменту природных ресурсов и благотворительному фонду по охране охотничьих животных «Сапсан».

Как стало известно «Новому Дню», курганские полицейские провели не менее 10 обысков, имеющих отношение к деятельности курганского охотничьего фонда «Сапсан». В том числе, силовики получили санкции на обыски в домах бывших учредителей фонда.

Как подтвердили «Новому Дню» в УМВД по Курганской области, данные мероприятия проводились в рамках следствия. Еще в апреле 2019 года было возбуждено два уголовных дела в отношении неустановленных лиц по ч.2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота) и ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Вероятно, местом незаконной охоты могло стать одно из охотничьих угодий, закрепленных за «Сапсаном».

Детали возможных преступлений в силовом ведомстве уточнять пока отказываются. Не называются и персоны фонда, в чьих домах побывали силовики.

Информированный источник «Нового Дня» уточняет, что в список следственной группы попали как минимум два представителя «Сапсана». Оба – экс-сотрудники регионального департамента природных ресурсов. Речь идет о президенте фонда «Сапсан» Петре Федотове и Юрии Попове. У обоих богатый бэкграунд.

Петр Федотов с 2007 по 2015 годы был начальником управления охотничьего хозяйства областного департамента природных ресурсов. В 2017 году экс-чиновник разместил в свободном доступе открытое письмо к руководству области. В нем он сообщил «о целенаправленном уничтожении государственного охотничьего надзора в Зауралье».

Если сократить длинное письмо Федотова до пары-тройки строк, то автор намекает на конфликт с неназванными заинтересантами, которые «планомерно зачищают» региональный департамент природных ресурсов.

«… Сегодня под маркой борьбы с коррупцией или просто в связи с неприязненным отношением увольняют людей, отслуживших в системе охотнадзора … Яркий пример – Мокроусовский район, где сократили единственную ставку охотинспектора только потому, что он занял принципиальную позицию в отношении правил охоты», – цитата из обращения Федотова почти двухгодичной давности.

Какую информацию между строк сообщал тогда Федотов, сказать сложно. Сегодня глава фонда «Сапсан» отказывается обсуждать события прошлых лет и нынешнее уголовное дело, но выразил согласие «прокомментировать данную ситуацию позже».

Что касается бывшего главного специалиста сектора госохотнадзора областного департамента природных ресурсов Юрия Попова, то недавно с ним произошла интересная история.

Как сообщал «Новый День», в конце мая 2019 года Юрий Попов был уволен из регионального ведомства «в связи с утратой доверия». Курганская прокуратура «вменила» ему связь с фондом. Ведь именно Попов был одним из тех, кто вошел в состав учредителей «Сапсана» при его регистрации в 2001 году.

По данным надзорного ведомства, в должностные обязанности чиновника Попова входила курация (контрольно-надзорные мероприятия) «родного» фонда «Сапсан». Попов пояснил «Новому Дню», что его уволили по ошибке и никакого конфликта интересов не было.

Еще в 2009 году он официально вышел из состава учредителей «Сапсана», уведомил об этом Минюст, но «данная процедура по ошибке не была дооформлена юридически». На момент прокурорской проверки в налоговой инспекции отметки об исключении Попова из состава учредителей фонда «Сапсан» почему-то не оказалось.

Юрий Попов подтвердил «Новому Дню», что в его доме недавно проводились следственные мероприятия. «Мне ничего толком не объяснили. Я только понял, что дело расследуется в отношении фонда «Сапсан». У меня искали документы, которые могли иметь отношение к фонду», – заявил Попов. Увольнение Попова и уголовные дела – события хоть и параллельные, но связь между ними силовики не фиксируют.

Напомним, 24 мая «Новый День» сообщал, что региональным департаментом природных ресурсов заинтересовалось УФСБ: в ведомстве проводилась выемка документов. Причина пока не известна. Стоит также напомнить, что Зауралье систематически попадает в повестку, связанную с браконьерством и организацией ВИП-охот.

Справка: Благотворительный фонд по охране охотничьих животных «Сапсан» создан в 2001 году по инициативе биологов-охотоведов. Благотворители обозначили несколько функций. Среди них – поддержка инициатив в развитии рациональной охоты и охотничьего туризма и др. Представители «Сапсана», в том числе, на коммерческой основе организовывают охоту в угодьях, закрепленных за данной организацией. На сайте организации сообщается, что по итогам 2018 года фонд привлек чуть более 7 млн рублей благотворительных взносов.

Курган, служба информации

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