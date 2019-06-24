Из курганского департамента, которым заинтересовалась ФСБ, по ошибке уволили сотрудника

Курганская межрайонная природоохранная прокуратура в понедельник, 24 мая, сообщила об увольнении главного специалиста областного департамента природных ресурсов. Свой пост сотрудник потерял с формулировкой «в связи с утратой доверия».

По данным ведомства, речь идет о главном специалисте сектора государственного охотничьего надзора, который в апреле 2018 года вошел в состав учредителей курганского благотворительного фонда по охране охотничьих животных «Сапсан».

«Согласно учредительным документам видом деятельности фонда является охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе в границах охотничьего хозяйства подконтрольного служащему. Однако, несмотря на наличие личной заинтересованности, выразившейся в возможном отсутствие объективности и беспристрастности при проведении контрольно-надзорных мероприятий в отношении КООБФ «Сапсан», служащий не сообщил руководству департамента о возникшем конфликте интересов», – уточняет региональная прокуратура.

По информации «Нового Дня», уволенный сотрудник департамента – Юрий Попов, который вошел в состав учредителей фонда «Сапсан» в 2001 году, а вышел из него еще в 2009 году.

Эту информацию агентству подтвердил и президент фонда «Сапсан» Петр Федотов. По словам главы фонда, Попов и еще пять человек, 10 лет назад написали заявление о выходе из состава учредителей, документы были направлены в региональное управление Минюста. «Возможно, при оформлении этого процесс была нарушена ошибка, и отметки о смене состава учредителей не оказалось в налоговой службе», – предположил Федотов.

Уволенный из областного департамента специалист добавил: «Мое отвратительное поведение рассматривалось на заседании комиссии в департаменте. Речь шла еще и о том, что по договору услуги фонду «Сапсан» эпизодически оказывает и моя супруга. Она иногда отвозит и привозит охотников. Это обвинение я принимаю. А тот факт, что я по-прежнему вхожу в состав учредителей фонда, стал для меня новостью. По итогам заседания комиссии было принято решение объявить мне выговор, но и.о. главы департамента Андрей Саркисов со мной даже не поговорив, принял решение о моем увольнении».

Заместитель природоохранного прокурора Зауралья Илья Половников сообщил «Новому Дню», что на момент прокурорской проверки Попов, по данным налоговой инспекции, по-прежнему числился в составе учредителей фонда «Сапсан».

Как сообщал «Новый День», в областном департаменте природных ресурсов недавно была проведена выемка документов. Об этом «Новому Дню» во вторник, 18 июня, сообщили в пресс-службе областного правительства.

«В департаменте природных ресурсов Курганской области проходили мероприятия, в том числе и связанные с выемкой ряда документов, которые проводили сотрудники управления ФСБ по Курганской области. Данные мероприятия не повлияли на работу учреждения, все сотрудники продолжают выполнять свою работу. Другими подробностями мы не обладаем», – официальная позиция областного правительства.

С марта 2019 года временно исполняющим обязанности директора департамента является Андрей Саркисов.

Курган, служба информации

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