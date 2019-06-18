ФСБ провела выемки в одном из департаментов курганского правительства

В департаменте природных ресурсов Курганской области была проведена выемка документов. Об этом агентству «Новый День» сообщили в пресс-службе областного правительства во вторник, 18 июня 2019 года.

«В департаменте природных ресурсов Курганской области проходили мероприятия, в том числе и связанные с выемкой ряда документов, которые проводили сотрудники управления ФСБ по Курганской области. Данные мероприятия не повлияли на работу учреждения, все сотрудники продолжают выполнять свою работу. Другими подробностями мы не обладаем», – официальная позиция областного правительства.

По неофициальной информации, представители ФСБ забрали с собой документы, которые были подписаны бывшим главой департамента Эдуардом Гусевым. С марта 2019 года временно исполняющим обязанности директора департамента является Андрей Саркисов.

КУрган, служба информации

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