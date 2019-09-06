В Зауралье завершено расследование дела vip-браконьеров из Тюмени

Расследование дела тюменских vip-браконьеров, убивших в Курганской области беременных косуль, завершено.

«В понедельник, 9 сентября, материалы, как ожидается, будут переданы в прокуратуру Зауралья», – сообщили «Новому Дню» источники в региональном УМВД. Если надзорное ведомство утвердит обвинительное заключение, то история с vip-браконьерами дойдет до суда. Предположительно, прокуратура примет решение после 20 сентября.

Официально в полиции до сих пор хранят молчание. Дело засекречено, в пресс-службе отказываются назвать даже число фигурантов уголовного дела, не говоря о фамилиях тех, кому предъявлено обвинение.

Напомним, в феврале 2019 года в Зауралье с поличным были задержаны vip-браконьеры из Тюмени – член политсовета «Единой России» Тюменской области, председатель комитета ТПП по рекламе, член Общественной палаты, президент организации «Мир добрых дел» Виталий Красноштанов и директор тюменского Яхт-клуба «Аквамарин» Дмитрий Очиров. С ними были два курганца. В машине, на которой они пытались сбежать от наряда ДПС, лежали шесть туш убитых косуль, в том числе четырех беременных самок.

Фото и видео задержания вместе с документами задержанных были выложены в сеть. Достоянием общественности стали также протокол об административном нарушении и служебная записка департамента природных ресурсов Курганской области, в которых подробно описывалось задержание браконьеров.

Сегодня «Новый День» связался с Виталием Красноштановым, но он отказался отвечать на вопрос о том, является ли он фигурантом уголовного дела и предъявлялись ли ему обвинения. «Извините, пожалуйста, я не хочу это комментировать», – заявил Красноштанов.

Между тем, он весьма активен в соцсетях. В августе 2019 года Красноштанов поздравил Тюменскую область с 75-летием, отметив, что в регионе есть ценные природные ресурсы. В июле он запостил фотографии с областного национального праздника Курултай 2019.

Курган, служба информации

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