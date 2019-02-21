Браконьер, охотившийся на курганских косуль, оказался крупным поставщиком мэрии Тюмени

Задержанный в Курганской области за незаконный отстрел беременных косуль член политсовета «Единой России» Тюменской области, президент организации «Мир добрых дел» Виталий Красноштанов – давний партнер городской администрации Тюмени.

Согласно данным из открытых источников, компания Красноштанова, ООО «Лайф +» с 2011 года выиграла 191 госзакупку на общую сумму почти 85 млн рублей, большую часть которых составили контракты с теми или иными подразделениями или предприятиями администрации Тюмени. Компания, в которой Красноштанов является гендиректором и единственным учредителем, поставляла баннеры, наружную рекламу, полиграфическую продукцию, информационные стенды, перила и даже «временные ограждения в зоне угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на территории Ленинского административного округа города Тюмени».

Среди клиентов компании любителя охоты на беременных косуль – МКУ «Комитет по рекламе Тюмени», службы заказчика районных управ Тюмени, департамент дорожной инфраструктуры и транспорта города, управление делами тюменской областной думы, ФГУП «Государственная Корпорация по Организации Воздушного Движения в Российской Федерации», муниципальные организации Нижневартовска, Губкинского, Сургута, других городов большой Тюменской области. Для нижнетагильского предприятия СвЖД фирма поставляла печатную продукцию, для ямальской «психушки» печатала бланки.

Фирма Красноштанова отметилась и в Новосибирской области. Согласно данным с официального сайта компании, среди клиентов предполагаемого браконьера – Сбербанк, Роснефть, Альфа-банк, «Лента», «Митсубиши моторс», «Запсибкомбанк» – всего указаны наименования 42 известных и уважаемых в регионе и России организаций.

Напомним, в Курганской области были задержаны vip-браконьеры из Тюмени. Среди них оказался Виталий Красноштанов. Он и трое его пассажиров подозреваются в незаконном отстреле шестерых косуль, в том числе четырех беременных самок.

Инцидент произошел 20 февраля на территории охотугодий Уксянского, Песчаноколединского охотхозяйств Далматовского района. Браконьеры попытались скрыться с места преступления на автомобиле, но были задержаны нарядом ДПС. Сотрудники полиции обнаружили в багажнике машины шесть туш животных.

Тюмень, служба информации

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