Помощник тюменского вице-спикера, пойманный с мертвыми косулями, заявил, что очень занят и ушел из думы

После скандала с убитыми беременными косулями директор рекламной компании «Лайф+» Виталий Красноштанов не только покинул ряды тюменского отделения «Единой России», но и ушел от вице-спикера областной думы Виктора Рейна, у которого подрабатывал помощником. Как сообщили «Новому Дню» помощник депутата Ирина Афанасьева, Красноштанов написал заявление и больше не помогает заместителю председателя думы.

Стоит отметить, что в телеграмм-каналах, а затем и в СМИ появилась информация о том, что якобы именно Виктор Рейн был «засекреченным» участником незаконной охоты на курганских косуль.

Напомним, имя четвертого браконьера, задержанного в автомобиле, набитом тушами косуль, не называлось. В департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Новому Дню» сначала сообщили, что задержан очень известный человек, но уже через день уверяли, что это некий ничем не примечательный курганец с криминальным прошлым.

«В спасение Рейна было вложено 3 мульта. Единичка терпиле, 1 адвокатам олигофрена, третья на местную джинсу в телеге и блоки через урфосми. Конторе запросить локацию телефона – раз плюнуть, Рейну сказать, где он был – набраться мужества. Журналистам задать вопрос – бесценно», – написал телеграм-канал «ГБ-регионы».

В приемной Виктора Рейна сначала пообещали, что его советник – Андрей Кириченко – перезвонит в «Новый День» и прокомментирует ситуацию, прояснит, присутствовал ли Виктор Рейн на браконьерской вылазке, стрелял ли он в косуль. Однако советник не перезвонил. Когда корреспондент дозвонился до Кириченко самостоятельно, тот записал название агентства, ФИО звонившего, а затем заявил, что не дает никаких комментариев по телефону. «Новый День» направил официальный запрос на имя спикера думы Тюменской области Сергея Корепанова.

Не удалось также получить комментарии у Виталия Красноштанова. «Я не могу, я очень занят», – заявил «Новому Дню» бывший единоросс и бросил трубку.

На прошлой неделе в Курганской области были задержаны vip-браконьеры из Тюмени. Среди них оказался Виталий Красноштанов. Он и трое его пассажиров подозреваются в незаконном отстреле шестерых косуль, в том числе четырех беременных самок.

Инцидент произошел 20 февраля на территории охотугодий Уксянского, Песчаноколединского охотхозяйств Далматовского района. Браконьеры попытались скрыться с места преступления на автомобиле, но были задержаны нарядом ДПС. Сотрудники полиции обнаружили в багажнике машины шесть туш животных.

Тюмень, служба информации

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