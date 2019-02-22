Назван четвертый участник незаконной охоты тюменских бизнесменов в Кургане

Стало известно имя четвертого браконьера, задержанного в Курганской области за отстрел беременных косуль. Как передает корреспондент «Нового Дня», мужчину зовут Андрей Калашников. Ему 41 год, он проживает в селе Любимово Далматовского района. По данным источников агентства, Калашников в свое время имел серьезные проблемы с законом, характеризуя его, собеседники «Нового Дня» употребляют словосочетание «криминальный элемент».

Что связывает тюменских vip-браконьеров с ним – неизвестно. Калашников настаивает на том, что не причастен к убийству косуль. «Я не стрелял не какую добычю», – написал он в протоколе (орфография автора сохранена).

Возможно, Калашников составлял компанию курганцу Виталию Маковчуку, который был проводником тюменцев на незаконной охоте. «Маковчука уже ловили на этом. К примеру, 21 апреля 2017 года ему выписали штраф», – говорит источник «Нового Дня».

Напомним, 20 февраля в Курганской области были задержаны член политсовета «Единой России» Тюменской области Виталий Красноштанов и директор тюменского яхт-клуба «Аквамарин» Дмитрий Очиров. В багажнике их автомобиля лежали шесть застреленных косуль, из них четыре беременных самки. Браконьеры попытались скрыться с места преступления, но были задержаны нарядом ДПС. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ (Незаконная охота).

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 22.02.19

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