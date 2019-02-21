Тюменский суд отправил главу Ярковского района в колонию (ВИДЕО)

В Тюмени вынесен приговор главе Ярковского района Евгению Щукину. Чиновник был взят под стражу в зале суда – ему назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком на три года.

По словам судьи, вопреки интересам службы Щукин умышленно совершил выход за пределы своих полномочий. Он выдал разрешение на строительство дома, хотя заключение строительной экспертизы было отрицательным.

«Ему было известно, что земля относится к категории промышленности. Щукин знал о существовании санитарно-защитной зоны завода, на которой ни при каких обстоятельствах строить нельзя. При продаже квартир гражданам заявляли, что все документы в порядке, в том числе по розе ветров от труб завода», – сказала судья.

На основании разрешения, подписанного Щукиным, потом был выдан акт о вводе дома в эксплуатацию, а квартиры в нем проданы тюменцам. В связи с чем были существенно нарушены права и интересы граждан, а также подорван авторитет власти.

Вину Щукин не признал, пояснил что с документами работала специалист Романова, которая подготовила разрешение на строительство, а позже этим вопросом занималась его подчиненная – Оксана Овчинникова. Подписи в обоих разрешениях ему не принадлежат, – заявил подсудимый. Также Щукин сообщил, что со стороны следствия на него оказывалось давление, в связи с чем он был вынужден подписать явку с повинной.

Однако суд счел, что вина подсудимого полностью доказана. Почерковедческая экспертиза подтвердила, что подпись в документах сделана Щукиным, документ был принят судом в качестве допустимого доказательства. Доводы Щукина об оказываемом на него давлении приняты не были, поскольку он давал показания в присутствии адвоката.

С учетом смягчающих обстоятельств (явка с повинной, наличие детей) Щукину назначили наказание ниже нижнего предела – три года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме этого, чиновник на три года лишен права занимать должности в органах местного самоуправления. Каждому потерпевшему жителю дома (всего 16 человек) Щукин должен выплатить по 100 тыс. рублей.

Напомним, в период, когда Щукин был главой администрации поселка Винзили, он выдал разрешение на строительство трехподъездной пятиэтажки на улице Вокзальная. Возведение объекта началось без проектной документации, да еще и на территории действующего завода, где запрещено любое жилищное строительство.

От близости с железной дорогой здание раскачивается, в нем нет канализации, отходы сливаются в выгребную яму, в квартирах из-за повышенной влажности разрастается плесень.

Объект ввели в эксплуатацию по разрешению Александра Шабалина, заместителя (на тот момент) Евгения Щукина. Сейчас Шабалин осужден за превышение полномочий и приговорен к штрафу.

С 18 марта 2015 года Евгений Щукин возглавил администрацию Ярковского района. Также Евгений Щукин является членом правительства Тюменской области (на общественных началах, по согласованию).

Евгений Щукин после оглашения приговора снимает с себя кольца и часы и передает адвокату

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 20.02.19

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