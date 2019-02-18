Глава Ярковского района заявил в суде, что документы в его деле – фальшивка

Глава Ярковского района Евгений Щукин, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, считает себя невиновным, а доказательства по делу – сфальсифицированными. Такое заявление он сделал 18 февраля в суде. Выступая с последним словом, чиновник сказал, что он никогда не являлся субъектом по статье 286 УК РФ и следствие путает понятия «глава МО» и «глава администрации». Кроме того Щукин сказал, что никогда не подписывал разрешение на строительство злополучного дома.

«Подписание разрешения на строительство не влечет ввод дома в эксплуатацию, за что уже осужден Шабалин (бывший заместитель Щукина – прим. ред.). Строительство дома было начато за год до подписания разрешения. Решение о переводе дома из гостиницы в жилой дом было подписано в 2013 году. То есть отсутствует связь между моими действиями и наступившими последствиями, – заявил Евгений Щукин. – Обо всех нарушениях я сам узнал в после обращения граждан. Сведений о санитарной зоне не имелось ни в одном из официальных документов вплоть до 2018 года».

По словам подсудимого, разрешение на строительство, положенное в основу обвинения, не зарегистрировано ни в одном реестре. Также чиновник утверждает, что его подписи под документом поддельные. Якобы это могла сделать его бывшая подчиненная – Оксана Овчинникова, которая занималась делопроизводством и хорошо умела копировать подпись шефа.

«Все свидетели из числа работников администрации указывают на Овчинникову, которая могла изготовить подложные разрешения. По этому поводу подано заявление в следственный комитет о служебном подлоге. До сих пор нет ответа. Полагаю, что факт наложения подписи в разрешении на строительство не установлен. Результаты экспертизы являются ненадлежащим. Все 4 исследования документа являются подложными. Документ не с моей подписью. В проведении дополнительной экспертизы подписи мне было отказано», – сказал Евгений Щукин.

В заключении своей речь он заявил, что не считает себя виновным и надеется на справедливое законное решение. Приговор чиновнику будет вынесен 21 февраля. Гособвинение просит для него три года реального лишения свободы.

Щукина обвиняют в превышении должностных полномочий: он выдал разрешение на строительство трехподъездной пятиэтажки на улице Вокзальная, 1 в поселке Винзили, главой администрации которого работал до 2013 года. Возведение объекта началось без проектной документации, да еще и на территории действующего завода, где запрещено любое жилищное строительство.

От близости с железной дорогой здание раскачивается, в нем нет канализации, отходы сливаются в выгребную яму, в квартирах из-за повышенной влажности разрастается плесень.

Объект ввели в эксплуатацию по разрешению Александра Шабалина, заместителя (на тот момент) Евгения Щукина. Сейчас Шабалин осужден за превышение полномочий и приговорен к штрафу.

Напомним, Евгений Щукин был главой администрации поселка Винзили с 2004 по 2013 годы, после чего перешел на работу в Ярковский район. С 18 марта 2015 года Евгений Щукин – глава администрации Ярковского района. Также Евгений Щукин является членом правительства Тюменской области (на общественных началах, по согласованию).

Тюмень, служба информации

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