В Тюменской области начинается суд над членом правительства региона

В суде Тюменского района в среду, 24 октября начинается процесс над главой Ярковского района Тюменской области Евгением Щукиным. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (ст.286, ч.2 УК РФ). Информация о процессе над Щукиным размещена на официальном сайте суда.

По данным собеседника «Нового Дня» из числа жителей дома, Щукина обвиняют в том, что он незаконно разрешил строительство жилой пятиэтажки в поселке Винзили в тот период, когда возглавлял местную администрацию. Ранее в связи с этой же историей был осужден Александр Шабалин – бывший заместитель Евгения Щукина. Он незаконно подписал разрешение на ввод в эксплуатацию того же дома и был приговорен к штрафу в 275 тысяч рублей и лишению права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Евгений Щукин был главой администрации поселка Винзили с 2004 по 2013 годы, после чего перешел на работу в Ярковский район. С 18 марта 2015 года Евгений Щукин – глава администрации Ярковского района. Также Евгений Щукин является членом правительства Тюменской области (на общественных началах, по согласованию).

В пресс-службе СУ СКР по Тюменской области «Новому Дню» подтвердили, что Евгения Щукина будут судить в связи с делом о незаконном строительстве многоэтажного жилого дома в поселке Винзили. Сообщить подробности в пресс-службе отказались.

Ранее «Новый День» сообщал о том, что находящийся под следствием Евгений Щукин в качестве главы района закупил для нужд администрации автомобиль-седан с кожаным салоном за два миллиона рублей.

Тюмень, служба информации

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