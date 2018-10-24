Потерпевшие по делу члена тюменского правительства идут к Путину

В процессе над главой Ярковского района Евгением Щукиным объявлен перерыв до 30 октября. Первое заседание состоялось в среду, 24 октября. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий: по версии обвинения, он разрешил строительство пятиэтажного жилого дома без проектной документации, да еще и на территории действующего завода.

Перерыв был вызван невозможностью заслушать всех пострадавших от действий Щукина на одном заседании. Людей очень много, их вызывают в суд группами. Сам Евгений Щукин, который является членом правительства Тюменской области (по согласованию), в суде не выступал.

Как рассказала «Новому Дню» одна из потерпевших по имени Ирина, Щукин обвиняется в том, что незаконно выдал разрешение на строительство трехподъездной пятиэтажки на улице Вокзальная, 1 в поселке Винзили, главой администрации которого работал до 2013 года.

«Щукин говорил, что подписал разрешение на строительство в 2012 году, датированное 2009 годом. То есть сделал это задним числом», – говорит Ирина. Юридически дома не существует, говорит собственница квартиры, однако, 37 квартир в нем были проданы по цене 1,5-2,5 млн рублей. Многие из потерпевших брали квартиры в ипотеку.

Сама Ирина купила однокомнатную квартиру в доме по улице Вокзальная, 1 в 2014 году (дом был введен в эксплуатацию в 2012 году). Квартиры были с чистовой отделкой и продавал их сам застройщик – ООО «Инвест Строй Силикат Сервис», генди⁠ректором и единственным учредителем которого является бывший депутат думы Тюменского района Владимир Черепанов.

Поначалу покупателей квартир не испугало ни соседство с кирпичным заводом, ни близость к заводской ветке железной дороги. «Поскольку нам дали ипотеку и право собственности, мы даже подозревать не могли, что с домом что-то не так. Государственные органы же все выдали, все пропустили», – объясняет Ирина. К тому же, до конца 2017 года завод, через который дом получал коммунальные услуги, не брал с жильцов платы за «коммуналку». Прокредитовали покупку «несуществующей недвижимости» солидные банки – «Сбербанк» и ВТБ.

В конце 2017 года руководство завода уведомило жителей, что намерено создать управляющую компанию. Собственники квартир не согласились и решили создать ТСН, после чего запросили у завода документы на дом. Тогда и выяснилось, что дом – самострой, на который нет даже проектной документации.

«Ни проектной документации, ни заключения органа государственного строительного надзора на дом нет, – говорит Ирина. – Из всех документов есть только разрешение на ввод дома в эксплуатацию и разрешение на строительство, выданное Щукиным. Как оказалось, для кадастровой палаты, чтобы оформить право собственности, достаточно только разрешения на ввод дома в эксплуатацию. Несмотря на то, что этого дома нет ни в одном реестре, ни в ГУСе (Главное управление строительства Тюменской области – прим. ред.), ни в Жилинспекции».

Сам дом от близости железной дороги со временем стал раскачиваться, и жильцы говорят, что боятся в нем находиться. Во многих квартирах из-за повышенной влажности разрослась плесень. Кроме того, как выяснили жильцы после того, как взяли управление домом в свои руки, многоквартирная пятиэтажка не только не подключена к канализации, она не имеет даже септика – только выгребную яму, в которую сливаются отходы и с кирпичного завода тоже. А спустившись в подвал, собственники квартир обнаружили табличку, согласно которой дом изначально строился как гостиница для сотрудников завода, которые должны были жить в нем вахтами. Позже собственники квартир выяснили, что и проектная документация на гостиницу была возвращена «Управлением государственной экспертизы и проектной документации» заводу с отрицательным заключением. Список нарушений, которые надо было устранить перед строительством, занял восемь листов.

Тем не менее, дом был построен и в 2012 году введен в эксплуатацию по разрешению Александра Шабалина, заместителя (на тот момент) Евгения Щукина. Сам Щукин на момент ввода здания в эксплуатацию был в отпуске. Сейчас Шабалин осужден за превышение полномочий и приговорен к штрафу в 275 тысяч рублей, ему на два года запрещено занимать государственные и муниципальные должности.

Проверка дома, проведенная администрацией Тюменского района, выявила множество нарушений – от отсутствия изоляции на трубах теплоснабжения (и отсутствия в части квартир некоторых труб) до плесени. Обратившись в Роспотребнадзор, жильцы узнали, что их дом находится на территории защитной зоны, где любое жилищное строительство запрещено. 17 сентября 2018 года по иску трех жителей пятиэтажки суд Тюменского района признал незаконным разрешение на ввод в эксплуатацию дома. Интересно, что в отзыве ООО «ИССС» на иск представитель компании утверждал, что удовлетворение иска и расторжение договоров купли-продажи квартир приведет к банкротству предприятия.

Жильцы квартир в незаконном доме считают, что застройщик, генди⁠ректор ООО «ИССС» Владимир Черепанов совершил мошенничество, продав им квартиры в «самострое». В августе 2018 года инициативная группа из трех собственников квартир обратилась в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности Черепанова за мошенничество в особо крупном размере. Общий ущерб, который Черепанов, якобы, нанес покупателям квартир, составил по их подсчетам около 55 млн рублей. Но в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Тюменский» не нашли в действиях Черепанова состава преступления. Обращение жильцов проблемного дома в прокуратуру Тюменского района также оказалось безрезультатным.

В полицию Владимир Черепанов предоставил документы о том, что он понес расходы в связи со строительством дома в размере 105 млн рублей. «Черепанов заявил, что дом построил и свои обязательства выполнил, квартиры покупателям передал, право собственности перешло, поэтому мошеннических действий здесь нет. А то, что он продал самострой, это не в счет», – говорит Ирина. Позицию прокуратуры района потерпевшая называет «полным бездействием».

Сейчас потерпевшие намерены искать правды в администрации президента Владимира Путина. Они записались на прием на 23 ноября.

Получить комментарий Евгения Щукина не удалось. Глава Ярковского района ответил на телефонный звонок журналиста «Нового Дня», но, услышав про уголовное дело, прервал разговор и в дальнейшем не отвечал на звонки. Получить комментарий Владимира Черепанова также не удалось. В приемной завода заявили, что генди⁠ректор уже уехал, и все равно не дает комментариев по поводу обвинений в мошенничестве.

Отметим, что ООО «ИССС» действительно находится в предбанкротном состоянии. Согласно данным из открытых источников, иски о признании банкротом подали Сбербанк (за долг в 206 млн рублей) и ООО «ТЕХ Инжиниринг» (3 млн рублей). Потерпевшие считают, что банкротство может быть преднамеренным и фиктивным.

«Они открыли фирму «Инвест Силикат Стройсервис +», где генеральный директор – заместитель Черепанова, и начинают переводить активы. То есть специально банкротят предприятие, чтобы не возвращать нам деньги», – считает Ирина. ООО «ИССС+» действительно было образовано в мае 2018 года. Формально Владимир Черепанов не является ни руководителем предприятия, ни его учредителем. Первым учредителем компании является Валерий Назаров, который вместе с Владмиром Черепановым был соучредителем ООО «Элит Строй», обе компании зарегистрированы в поселке Винзили.

ООО «Инвест Силикат Стройсервис», согласно данным с официального сайта компании, является застройщиком клубного поселка «Санрайз» в Винзилях, жилого дома «Mosaic» в Тюмени и гаражного комплекса «На Профсоюзной», также в Тюмени. Компанию признавали «лидером строительного комплекса России» (в 2016 году), а Владимира Черепанова – лучшим руководителем предприятия строительного комплекса России (тоже в 2016 году).

Жителям Винзилей запомнился конфликт, случившийся в марте 2016 года. Тогда Черепанов ради строительства малоэтажного жилья снес бульдозерами огороды пенсионеров, живущих в доме на улице 60 лет Октября, 11. В конфликт пришлось вмешаться губернатору Владимиру Якушеву. В итоге Черепанов в экстренном порядке восстановил огороды и соорудил для местных жителей новые теплицы и беседки.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 24.10.18

Тюменская пенсионерка воровала дорожные знаки. / ФАС подозревает «ЮТэйр» в завышении цен на авиабилеты. / В самолёте Utair умер ребёнок: причина известна. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»