Член тюменского правительства может сесть в тюрьму на три года

В Тюмени продолжается суд над главой Ярковского района Евгением Щукиным. Во вторник, 12 февраля, гособвинитель попросил назначить ему три года реального лишения свободы, – передает корреспондент «Нового Дня». При этом пострадавшие просят суд назначить чиновнику максимальное наказание, предусмотренное ч.2 ст. 286 УК РФ, то есть семь лет.

Представители защиты не согласны с позицией прокуратуры. Адвокат Щукина считает, что чиновника нельзя привлекать по второй части 286 статьи УК. «По этой части может быть привлечен только глава муниципального образования, а Щукин был главой администрации», – говорит адвокат. Она также указывает на то, что Евгений Щукин не подписывал акт о вводе объекта в эксплуатацию, он лишь разрешил строительство. «Но тогда где были надзорные органы, которые должны проверять законность стройки и согласовывать ее?», – задавала вопрос представитель защиты.

Следующее заседание состоится 18 февраля, на нем Евгению Щукину дадут выступить с последним словом. Приговор могут озвучить уже 21 февраля.

Щукина обвиняют в превышении должностных полномочий: он выдал разрешение на строительство трехподъездной пятиэтажки на улице Вокзальная, 1 в поселке Винзили, главой администрации которого работал до 2013 года. Возведение объекта началось без проектной документации, да еще и на территории действующего завода, где запрещено любое жилищное строительство.

От близости с железной дорогой здание раскачивается, в нем нет канализации, отходы сливаются в выгребную яму, в квартирах из-за повышенной влажности разрастается плесень.

Объект ввели в эксплуатацию по разрешению Александра Шабалина, заместителя (на тот момент) Евгения Щукина. Сейчас Шабалин осужден за превышение полномочий и приговорен к штрафу.

Напомним, Евгений Щукин был главой администрации поселка Винзили с 2004 по 2013 годы, после чего перешел на работу в Ярковский район. С 18 марта 2015 года Евгений Щукин – глава администрации Ярковского района. Также Евгений Щукин является членом правительства Тюменской области (на общественных началах, по согласованию).

Тюмень, служба информации

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