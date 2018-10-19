Глава тюменского района, которого обвиняют в преступлении, купил дорогую машину

Власти Ярковского района купили седан с кожаным салоном за два миллиона рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Вместе с этим агентству «Новый День» известно, что уже на следующей неделе главу района Евгения Щукина будут судить за коррупционное преступление.

В машине, которую приобрели сельские чиновники, есть ручки с хромированными накладками, ионизатор воздуха, двухзонный климат-контроль, датчики света, дождя, парковки, дисплей на панели, камера заднего вида, мультимедийная система. Год выпуска – 2018 год. Поставщиком станет компания ООО «РеМаг2» (дилер «Тойота»). Дозвониться до главы Ярковского района Евгения Щукина в пятницу, 19 октября, не удалось. Он не берёт трубку сотового телефона, не отвечает на смс и не отвечает по рабочему номеру.

Между тем, из собственных источников агентсву «Новый День» известно, что г-н Щукин является фигурантом дела о превышении должностных полномочий. Материалы расследования касаются незаконного ввода дома в посёлке Винзили. Ранее г-н Щукин возглавлял этот посёлок. Поводом для расследования стало то, что власти посёлка Винзили выдали разрешение на ввод дома, который был построен в санитарно-защитной зоне завода. Граждане, купившие квартиры в доме, впоследствии стали жаловаться на невыносимые условия проживания, рассказывали в прокуратуре Тюменской области. За нелегальный ввод дома уже осужден бывший и.о.главы администрации Винзили.

Ранее «Тойоту Камри» с кожаным салоном купили также власти Сладковского района. Глава района Александр Иванов в беседе с агентством «Новый День» сообщил, что укладывается в рамки требований к госзакупкам. «На УАЗе не комфортно и не оперативно. Я не считаю, что это роскошь, меру мы знаем. Мы же не какие-нибудь «майбахи» покупали. Это «Тойота» средней, даже не последней комплектации, они все идут с таким салоном. Ничего страшного. А у дешевых машин себестоимость километра гораздо выше, если посчитать с амортизацией и затратами на техобслуживание».

Ярковское, служба информации

Ярковское. Другие новости 19.10.18

Мэр Тюмени Кухарук нашёл себе нового заместителя на сельхозпредприятии. / В Тюменской области могут уничтожить татарские деревни ради платной охоты. Жители готовят митинг. / Госдума попросит чиновников доказать, что бензин дорожать не будет. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»