В мэрии Ярковского района, глава которой отправлен в колонию, нашли нарушения

Прокуратура Тюменской области выявила очередные нарушения законодательства о госзакупках в администрации Ярковского района. Проверка проводилась по заявлению предпринимателя (имеется в распоряжении редакции), которого уже бывший глава администрации Евгений Щукин принуждал выполнять запрещенные работы в природном заповеднике.

Индивидуальный предприниматель Валерий Нигматулин обратился на личном приеме к заместителю прокурора Тюменской области Руфату Биктимерову с жалобой на действия администрации Ярковского района и лично главы Евгения Щукина. Как рассказал редакции сам предприниматель, все началось еще в 2017 году, когда он впервые начал участвовать в проводимых чиновниками тендерах на содержание дорог и зимников.

До этого все контракты по максимальной цене доставались АО «ТОДЭП», принадлежащему Тюменской области. Нигматулин в ходе аукционов снизил начальную цену и получил контракт на обслуживание дорог. Потом ситуация повторилась с услугами по содержанию скотомогильников.

Вместо того чтобы радоваться полученной в ходе торгов экономии бюджета, ярковские чиновники включили «административный ресурс» по выдавливанию «постороннего» подрядчика.

Предпринимателю под любым предлогом отказывали в приемке работ, выставляли претензии по просрочке, пытались внести в реестр недобросовестных поставщиков. Например, по контракту на обустройство ледовых переправ, временные дорожные знаки подрядчику должна была предоставить администрация района. Однако в установленные сроки знаки переданы не были, а спустя пять дней предпринимателю выставили претензию о неисполнении контракта и потребовали выплатить штрафные санкций.

По словам бизнесмена, глава администрации Щукин даже не скрывал, что «чужие должны уйти». Оспаривать незаконные действия чиновников Нигматулину приходилось в антимонопольной службе и арбитражном суде, которые принимали решения в пользу предпринимателя.

В 2018 году сначала УФАС по Тюменской области, потом прокуратура Ярковского района привлекли несколько сотрудников администрации Ярковского района (в том числе всю закупочную комиссию) к административной ответственности, за нарушения закона о госзакупках.

В 2019 году история повторилась, только уже при выполнении Нигматулиным работ по содержанию скотомогильников, один из которых оказался на территории природного заповедника «Таповский».

Когда предпринимателю стало об этом известно, он приостановил там все работы, о чем направил уведомление на имя Евгения Щукина. Однако глава администрации потребовал от предпринимателя продолжить незаконные работы в заповеднике.

Спасло Нигматулина обращение в департамент экологии и природных ресурсов Тюменской области. После осмотра скотомогильника в отношении администрации района было возбуждено административное дело.

Затем тюменское ФАС отказало ярковским чиновникам во внесении предпринимателя в список недобросовестных поставщиков. Последнюю точку поставила прокуратура Тюменской области, ответ которой Валерий Нигматулин получил на днях, когда уже Евгений Щукин был осужден и лишен должности главы администрации.

22 февраля в адрес администрации Ярковского района внесено представление об устранении нарушений закона о госзакупках, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности первого заместителя главы района, курирующего вопросы содержания скотомогильников Ивана Марьина. Однако Марьин, привлекавшийся уже в 2018 году прокуратурой к административной ответственности за аналогичные нарушения, уволился из администрации еще 30 января. Поэтому за выявленные прокуратурой нарушения, скорее всего, никто не ответит.

В настоящее время обязанности и.о. главы администрации Ярковского района исполняет Любовь Полякова.

Тюмень, Виктор Нестерук

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