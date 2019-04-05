Тюменский предприниматель пожаловался губернатору и следователям на чиновников из Ярково

Тюменский предприниматель не может получить от администрации Ярковского района деньги за выполненные по контракту работы. Еще при бывшем главе района – Евгении Щукине (сейчас отбывает срок за превышение должностных полномочий – прим. ред.) – бизнесмен Валерий Нигматулин победил на аукционах на обслуживание дорог и содержание скотомогильников, обойдя по цене постоянного подрядчика мэрии. И чиновники предприняли активные попытки от него избавиться, заставляли заниматься незаконными работами.

Коммерсант жаловался в различные инстанции, в том числе, в прокуратуру. Надзорный орган провел проверку и выдал администрации Ярковского района предписание об устранении нарушений закона.

В ответ администрация включила административный ресурс, расторгла с Нигматулиным два контракта и отказывается оплачивать выполненные работы.

«Это самый настоящий беспредел, – заявила представитель предпринимателя Людмила Нигматулина «Новому Дню». – От того, что посадили Щукина, легче не стало. Сейчас вместо него обязанности главы исполняет Любовь Полякова, но прессинг в отношении нас продолжается. Мы выполняем работы, тратим свои деньги на материалы и зарплату рабочим, а с нами расторгают контракты и отказываются принимать работы. Такое ощущение, что нас или выдавливают отсюда, или вынуждают поделиться. В результате мы вынуждены тратить свои время, нервы и деньги на постоянные разборки в антимонопольной службе и судах».

На сегодняшний день тюменское УФАС отказало администрации Ярковского района по двум жалобам о включении ИП Нигматулина в реестр недобросовестных поставщиков. Одно из решений чиновники пытаются обжаловать в арбитражном суде Тюменской области. Сам Нигматулин тоже обратился в суд двумя исками о выплате денежных средств за выполненные работы.

Кроме того, на днях Валерий Нигматулин обратился с заявлением в следственное управление СК по Тюменской области и к губернатору Александру Моору (имеется в распоряжении редакции).

В своем заявлении в следственные органы предприниматель просит провести проверку в отношении ярковских чиновников и при наличии оснований возбудить уголовное дело по статье 169 УК РФ – воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Губернатора Тюменской области Валерий Нигматулин просит принять меры к сотрудникам Ярковской администрации, которые создают административные барьеры в работе предпринимателя.

Ярковский район, Виктор Нестерук

Ярковский район. Другие новости 04.04.19

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