В Тюменской области подожгли дом главы Ярковского района, главная версия – месть

В Тюменской области ночью сгорел дом исполняющей обязанности главы района Любови Поляковой. Как сообщили «Новому Дню» в региональном управлении МЧС, вызов поступил в два часа ночи. «Загорелись надворные постройки на площади 138 кв.м. Пострадал дом – горели фасад, крыша, две комнаты на первом этаже, две – на втором. Машина тоже пострадала. Погибших, к счастью нет», – сказал пресс-секретарь Сергей Юсько.

По его словам, предварительная причина пожара – занесение открытого источника огня. В ближайшее время, если версия поджога подтвердится, пожарные передадут дело в полицию. В УМВД по Тюменской области пока не комментируют ЧП в Ярковском районе.

Дозвониться до Любови Поляковой и ее заместителей не удалось. Начальники местной полиции и пожарной охраны разговаривать с журналистами отказались. В отделе администрации по делам ГО и ЧС подтвердили версию поджога и сообщили, что его якобы устроил предприниматель, воюющий с местной властью. «В том, что это он, никто не сомневается», – сказали в отделе.

«Новый День» ранее писал о конфликте между бизнесменом Валерием Нигматулиным и чиновниками администрации Ярковского района, который начался еще во времена Евгения Щукина (сейчас отбывает наказание за превышение должностных полномочий – прим. ред.). Бизнесмен заявляет, что не может получить от мэрии деньги за работу по обслуживанию дорог и содержанию скотомогильников. А чиновники в свою очередь пытаются внести Нигматулина в реестр недобросовестных поставщиков.

Как рассказывают местные жители, в ходе этого противостояния кто-то поджег автомобиль бывшего главы района Щукина, одного из его заместителей забросали дымовыми шашками, проверяющим из Ростехнадзора проткнули колеса машины. Однако злоумышленника так и не нашли.

Тюмень, служба информации

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