Отцу и сыну, пытавшимся сжечь и.о. главы Ярковского района, предъявили обвинения

Поджигателям дома и.о. главы Ярковского района Любови Поляковой предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более человек, совершенное общеопасным способом. Оба обвиняемых заключены под стражу, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, в 2 часа ночи 23 мая два жителя Ярковского района, 1972 и 1997 года рождения, с целью убийства подожгли надворные постройки домовладения, в котором проживает и.о. главы Ярковского района. Женщина успела выбежать из дома и спаслась.

Как ранее сообщала пресс-служба областной полиции, задержанные мужчины являются родственниками.

Как сообщал «Новый день», в преступлении могут подозреваться предприниматель Валерий Нигматулин и его сын. У Нигматуллина прошли обыски. Супруга предпринимателя сообщала, что в четверг, 23 мая, она не могла дозвониться до мужа и сына, которые «уехали в магазин».

Конфликт между бизнесменом Валерием Нигматулиным и чиновниками администрации Ярковского района начался еще во времена руководства районом Евгения Щукина, который сейчас отбывает наказание за превышение должностных полномочий.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 27.05.19

Мэрия Тюмени загрязняла реку Туру отходами с улиц. / Известен победитель праймериз ЕР в Тюменскую облдуму. / В Тюмени вандалы раскрасили скульптуру на Цветном бульваре (ФОТО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»