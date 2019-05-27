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Понедельник, 27 мая 2019, 16:35 мск

Новости Тюмень

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Отцу и сыну, пытавшимся сжечь и.о. главы Ярковского района, предъявили обвинения

Поджигателям дома и.о. главы Ярковского района Любови Поляковой предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более человек, совершенное общеопасным способом. Оба обвиняемых заключены под стражу, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, в 2 часа ночи 23 мая два жителя Ярковского района, 1972 и 1997 года рождения, с целью убийства подожгли надворные постройки домовладения, в котором проживает и.о. главы Ярковского района. Женщина успела выбежать из дома и спаслась.

Как ранее сообщала пресс-служба областной полиции, задержанные мужчины являются родственниками.

Как сообщал «Новый день», в преступлении могут подозреваться предприниматель Валерий Нигматулин и его сын. У Нигматуллина прошли обыски. Супруга предпринимателя сообщала, что в четверг, 23 мая, она не могла дозвониться до мужа и сына, которые «уехали в магазин».

Конфликт между бизнесменом Валерием Нигматулиным и чиновниками администрации Ярковского района начался еще во времена руководства районом Евгения Щукина, который сейчас отбывает наказание за превышение должностных полномочий.

Тюмень, служба информации

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