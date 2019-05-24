Поджигатели дома и.о. главы Ярковского района хотели убить чиновницу

Задержаны двое поджигателей частного дома и.о. главы Ярковского района Любови Поляковой. Их подозревают в покушении на убийство двух и более человек общеопасным способом.

Задержанные – жители Ярковского района 1972 и 1997 годов рождения, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменсакой области. По версии следствия, 23 мая в 2 часа ночи подозреваемые подожгли надворные постройки домовладения, в котором проживает и.о. главы района. Женщина сумела выбежать из дома, это спасло ей жизнь. Поджигатели намеревались убить чиновницу.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, задержанные – отец и сын, их задержали сотрудники УгРО.

Сейчас с подозреваемыми работают следователи СК, они устанавливают мотивы преступников. Обвинение в совершении покушения на убийство будет предъявлено в ближайшее время.

Как сообщал «Новый день», в преступлении может подозреваться предприниматель Валерий Нигматулин. У него прошли обыски. Супруга предпринимателя сообщала, что в четверг, 23 мая, она не могла дозвониться до мужа и сына, которые «уехали в магазин».

Конфликт между бизнесменом Валерием Нигматулиным и чиновниками администрации Ярковского района начался еще во времена Евгения Щукина (сейчас отбывает наказание за превышение должностных полномочий – прим. ред.).

Су Ск Тюменской области

Ярковский район, служба информации

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