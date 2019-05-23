В Тюмени задержан подозреваемый в поджоге дома главы Ярковского района, его жена рассказала об обысках (ФОТО)

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту поджога дома главы Ярковского района Любови Поляковой (ч.2 ст. 167 УК РФ). «Сотрудниками управления уголовного розыска регионального УМВД установлены и задержаны подозреваемые в поджоге. Проводится необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального УМВД.

По информации агентства, в преступлении подозревается предприниматель Валерий Нигматулин. Сегодня у него прошли обыски. По словам жены бизнесмена, обыск проводился в отсутствие хозяев и после него из помещения якобы пропали деньги.

«Я подъезжаю к своему земельному участку, а из него выходят сотрудники полиции и садятся в машину. У нас с мужем на этом участке стоит только вагончик и теплица. В наше отсутствие там все перевернули верх дном. Из вагончика пропало 100 тыс. рублей, которые хранились под ковром», – заявила «Новому Дню» Людмила Нигматулина.

По словам женщины, ее не хотели знакомить с постановлением об обыске и протоколом, однако она смогла вырвать постановление из рук сотрудника полиции. В документе было сказано, что результате поджога Любови Поляковой был причинен материальный ущерб в размере 2 млн рублей. А, согласно оперативной информации, на участке № 1 Дубровинского сельского поселения, принадлежащем Нигматулиным, могут находиться орудия совершения преступления или иные предметы, имеющие значение по уголовному делу.

По словам Нигматулиной, уже несколько часов она не может дозвониться до мужа с сыном, которые еще утром уехали в магазин. Неизвестно ей также и местонахождение рабочих, которые должны работать на объекте, который ИП Нигматулин получил по муниципальному контракту у Администрации Ярковского района.

«Новый День» ранее писал о конфликте между бизнесменом Валерием Нигматулиным и чиновниками администрации Ярковского района, который начался еще во времена Евгения Щукина (сейчас отбывает наказание за превышение должностных полномочий – прим. ред.). Бизнесмен заявляет, что не может получить от мэрии деньги за работу по обслуживанию дорог и содержанию скотомогильников. А чиновники в свою очередь пытаются внести Нигматулина в реестр недобросовестных поставщиков.

Как рассказывают местные жители, в ходе этого противостояния кто-то поджег автомобиль бывшего главы района Щукина, одного из его заместителей забросали дымовыми шашками, проверяющим из Ростехнадзора проткнули колеса машины. Однако злоумышленника так и не нашли. Многие жители Ярковского района уверены, что за поджогом дома Любови Поляковой стоит именно Нигматулин. «В том, что это он, никто не сомневается», – подтвердили сегодня в отделе мэрии по ГО и ЧС.

Жена предпринимателя не согласна с этими обвинениями. «Еще когда у бывшего главы района Щукина сожгли машину, он сразу начал везде заявлять, что это мы ему за что-то мстим. Но по всем нашим муниципальным контрактам мы разбирались с администрацией исключительно в антимонопольной службе и арбитражном суде. В результате и ФАС и прокуратура неоднократно привлекали подчиненных Щукина за нарушения закона о госзакупках, а самого его недавно осудили за превышение должностных полномочий. Теперь новый пожар и снова кто-то нас пытается выставить виноватыми. Кому это надо, я не знаю», – сказала Нигматулина и добавила, что готовит заявление в полицию о краже 100 тыс. рублей и в прокуратуру о незаконных действиях сотрудников полиции.

Фото – обыск у предпринимателя Нигматулина

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