В Тюменской области нашли замену осужденному главе района

Избран новый глава Ярковского района Тюменской области – это глава Армизонского района Евгений Золотухин. Его предшественник получил три года лишения свободы за превышение должностных полномочий.

Как рассказал «Новому Дню» председатель конкурсной комиссии по выборам главы района, первый вице-спикер тюменской областной думы Андрей Артюхов, в конкурсе на замещение должности главы района принял участие кроме Золотухина также начальник отдела по делам культуры, молодежи и спорту администрации Тобольского района Анатолий Зырянов.

По словам Артюхова, в пользу Золотухина сыграл большой опыт муниципальной службы – 20 лет и 10 месяцев. Кроме того, новый руководитель хорошо знаком со спецификой района, он уроженец села Созоново, расположенного в 40 км от Ярково, и возглавлял местное муниципальное образование.

Сейчас, рассказал Артюхов, предстоят выборы главы Армизонского района, которые пройдут в течение ближайшего месяца.

Напомним, что предыдущий глава Ярковского района Евгений Щукин был осужден на три года лишения свободы по статье «превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления» (ч.2 ст.286 УК РФ). Суд признал Щукина виновным в незаконной выдаче разрешения на строительство трехподъездной пятиэтажки в поселке Винзили (до 2015 года Щукин был главой администрации винзилинского сельского поселения).

Была назначена врио главы Ярковского района – Любовь Полякова. В мае ее дом был подожжен. По данному делу были арестованы местный бизнесмен и его сын.

Ярково, служба информации

Ярково. Другие новости 08.10.19

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