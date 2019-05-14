Экс-главе Ярковского района Щукину ужесточили приговор

Коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу бывшего главы Ярковского района Евгения Щукина, и оставила без изменения ранее вынесенный приговор.

В апелляционной жалобе адвокат Щукина настаивал на невиновности своего подзащитного. Однако суд не только не согласился с защитой, но и несколько усугубил положение Щукина, удовлетворив ходатайство прокуратуры об изменении исчисления дополнительного наказания.

Если ранее тюменским районным судом чиновник был лишен права три года занимать должности в органах местного самоуправления с момента вынесения приговора, то теперь он не сможет занимать эти должности три года после освобождения из колонии, где сейчас отбывает наказание.

Напомним, Евгений Щукин был осужден на три года лишения свободы по статье «превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления» (ч.2 ст.286 УК РФ). Суд признал Щукина виновным в незаконной выдаче разрешения на строительство трехподъездной пятиэтажки в поселке Винзили (до 2015 года Щукин был главой администрации винзилинского сельского поселения).

Здание было построено без положительного заключения экспертизы и даже без проектной документации, но квартиры в нем были распроданы, в том числе в ипотеку. Дом расположен на территории завода «Инвест Строй Силикат Сервис», где любое жилищное строительство запрещено. Из-за того, что совсем рядом проходит железная дорога, дом раскачивается, в нем нет нормальной канализации, в квартирах плесень.

Тюмень, служба информации

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