Суд над экс-главой Ярковского района отложили из-за адвоката

Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор бывшему главе Ярковского района Евгению Щукину отложено. Адвокат экс-чиновника Эльвира Галеева не смогла принять участие в заседании: она уведомила суд, что занята на судебном процессе в республике Татарстан, и ходатайствовала о переносе судебного заседания на другой день. Об этом стало известно в четврег, 18 апреля, в ходе заседания в областном суде, сообщает агентство «Новый День».

Сам подсудимый, как и представитель гособвинения и присутствовавшие потерпевшие, согласились с ходатайством адвоката. Дату нового заседания апелляционная коллегия Тюменского областного суда обещала назвать позднее. Щукин лично не присутствовал в зале суда, наблюдая за происходящим посредством видеоконференцсвязи. Он выглядел спокойным, единственный вопрос, который интересовал экс-чиновника – присутствует ли на суде его адвокат.

Как сообщили потерпевшие, в апелляционной жалобе адвокат Щукина продолжает настаивать на невиновности своего подзащитного.

Напомним, Евгений Щукин был осужден на три года лишения свободы по статье «превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления» (ч.2 ст.286 УК РФ). Суд признал Щукина виновным в незаконной выдаче разрешения на строительство трехподъездной пятиэтажки в поселке Винзили. До 2015 года Щукин был главой администрации винзилинского сельского поселения. В качестве главы Ярковского района он также являлся членом правительства Тюменской области (по согласованию).

Здание было построено без положительного заключения экспертизы и даже без проектной документации, но квартиры в нем были распроданы, в том числе в ипотеку. Дом расположен на территории завода «Инвест Строй Силикат Сервис», где любое жилищное строительство запрещено. Из-за того, что совсем рядом проходит железная дорога, дом раскачивается, в нем нет нормальной канализации, в квартирах плесень. Потерпевшие утверждают, что в квартирах просто невозможно жить. Разрешение на ввод в эксплуатацию дома выдал заместитель Щукина, Александр Шабалин, который ранее уже был осужден за превышение полномочий и приговорен к штрафу.

Потерпевшие по делу Щукина требовали возбудить уголовное дело против застройщика, генерального директора ООО «Инвест Строй Силикат Сервис»(«ИССС») Владимира Черепанова, но безуспешно. В возбуждении уголовного дела о мошенничестве было отказано.

Ярковский район, Тюмень, Михаил Калянов

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