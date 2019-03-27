Новый суд над экс-главой Тюмени Еремеевым начнется через две недели

Рассмотрение апелляции по делу о смертельном ДТП, в котором по вине экс-спикера тюменской городской думы Дмитрия Еремеева погибли два человека, назначено на 11 апреля, сообщается на сайте тюменского областного суда. Прокуратура, обжаловавшая предыдущий приговор, требует для Еремеева реального лишения свободы.

В пресс-службе надзорного ведомства «Новому Дню» сообщили, что прокуратура намерена настаивать на прежних требованиях – три года реального лишения свободы для Дмитрия Еремеева.

«Прокуратура Тюменской области внесла апелляционное представление на приговор тюменского районного суда в связи с мягкостью назначенного подсудимому наказания. Гособвинение просило назначить три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Эту позицию мы и поддерживаем», – заявили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как писал «Новый День», 24 июня 2018 года тогда еще председатель гордумы Тюмени, муж замгубернатора Тюменской области Елены Еремеевой Дмитрий Еремеев совершил ДТП, в котором погибли два человека. Около полуночи на трассе Курган-Тюмень в районе санатория «Тараскуль» на своем джипе Toyota Land Cruiser 200 он вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с машиной такси Toyota Avensis. Ее водитель и пассажир погибли на месте, машина взорвалась. В автомобиле Еремеева находились три подростка и две комнатные собачки. Животные погибли, пассажиры не пострадали, самого Еремеева госпитализировали с переломом позвонка грудного отдела позвоночника.

В сентябре суд прекратил уголовное преследование в отношении Еремеева в связи с примирением с родственниками погибших. Экс-спикеру был назначен штраф 160 тысяч рублей, он сохранил право управлять автомобилем. Это вызвало общественное возмущение, приговор раскритиковал полпред президента в УрФО Николай Цуканов. 23 октября тюменский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и вернул дело Еремеева на повторное расследование в СУ СК РФ по Тюменской области.

19 февраля 2019 года суд признал Еремеева виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Бывшего председателя гордумы лишили права управлять автомобилем на 2 года и 10 месяцев.

Тюмень, служба информации

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