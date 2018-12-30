В Тюмени снова будут судить бывшего спикера гордумы Дмитрия Еремеева

Дело бывшего председателя городской думы Тюмени Дмитрия Еремеева будет повторно рассмотрено в суде. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, надзорный орган утвердил обвинительное заключение. Документы находятся в процессе передачи в суд. «Дело будет рассмотрено в 2019 году», – сказали в прокуратуре.

Напомним, ДТП с участием экс-председателя тюменской городской думы Дмитрия Еремеева произошло ночью 24 июня на трассе Курган-Тюмень в районе санатория Тараскуль. Джип Toyota land cruiser, за рулем которого был Еремеев, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Avensis службы такси «Максим». Водитель и пассажир такси погибли, машина взорвалась. Сам Еремеев был госпитализирован с компрессионным переломом позвоночника.

По некоторым данным, в момент аварии Еремеев якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом журналистам заявили коллеги погибшего таксиста.

В сентябре суд прекратил уголовное преследование в отношении Ермемеева в связи с примирением с родственниками погибших. Еремееву был назначен штраф 160 тысяч рублей, он сохранил право управлять автомобилем. Это вызвало общественное возмущение. Полпред президента в УрФО Николай Цуканов жестко высказался о Еремееве и потребовал от прокуратуры опротестовать решение суда.

23 октября тюменский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и вернул дело Еремеева на повторное расследование в СУ СК РФ по Тюменской области.

Тюмень. Другие новости 28.12.18

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