Такси «Максим» выплатит миллион жертвам страшного ДТП с участием спикера тюменской гордумы

Служба такси «Максим» выплатит полмиллиона рублей родственникам погибшего в страшном ДТП на трассе Курган-Тюмень пассажира. Мать погибшего водителя такси уже получила материальную компенсацию в таком же размере.

«Сейчас с ними (родственниками погибшего пассажира – прим. ред.) ведется работа, собираются все необходимые документы для перечисления средств, – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе такси «Максим». – Буквально на этой неделе материальная помощь в размере 500 тысяч рублей будет им предоставлена».

В пресс-службе добавили, что личность пассажира долгое время не удавалось установить. Сейчас личность установлена, однако, сообщить, кем был погибший пассажир, в такси отказались, сославшись на то, что речь идет о персональных данных.

Материальная помощь матери водителя Владислава Смоленкова была предоставлена в рамках корпоративной программы защиты водителей и пассажиров. «Это наша социальная ответственность перед пользователями нашего сервиса», – заявили в пресс-службе компании. – Родственники погибших водителя и пассажира вправе рассчитывать еще на некоторую помощь, которая может быть им оказана в рамках ОСАГО».

ДТП с двумя человеческими жертвами произошло на трассе Курган-Тюмень возле санатория «Тараскуль» в ночь на 25 июня. Джип спикера тюменской городской думы Дмитрия Еремеева вылетел на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автомобилем такси. Пассажир и водитель такси погибли на месте, их машина взорвалась. Дмитрий Еремеев был госпитализирован с переломом позвонка грудного отдела позвоночника.

Тюмень, служба информации

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