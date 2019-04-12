Силовики рассказали, в чем обвиняют экс-главу тюменского УФНС Зыкову

Уголовное дело бывшего начальника УФНС по Тюменской области Тамары Зыковой находится в производстве следственного отделения РУ ФСБ России. Об этом говорится в ответе прокуратуру Тюменской области на запрос «Нового Дня».

Как сообщил старший помощник прокурора области Анвар Ахмедзянов, Зыкову обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

«Предварительное следствие в настоящее время не завершено, в связи с чем уголовное дело в прокуратуру Тюменской области для утверждения обвинительного заключения не поступало», – рассказал Ахмедзянов.

В надзорном ведомстве не смогли ответить на вопрос, что конкретно совершила Тамара Зыкова, в чем заключается фабула обвинения и есть ли другие фигуранты в деле.

По данным «Нового Дня», расследование дела бывшего налоговика подходит к концу и скоро материалы будут переданы в прокуратуру.

Напомним, о том, что в отношении главы УФНС Тюменской области началось расследование «Новый День» сообщил еще 19 апреля 2018 года. Официальные источники никак не комментировали ситуацию. Суть обвинения до сих пор неясна.

Тюмень, служба информации

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