Тюменский налоговик получал миллионы за слив служебных тайн

Тюменский налоговик на восемь лет отправился в колонию за взятки. Татьяна Пономарева работала главным государственным налоговым инспектором отдела выездных проверок ИФНС России по Тюмени № 3.

Осенью 2014 года в ходе налоговой проверки женщина познакомилась с руководительницей компании «Бизнес учет», оказывающей консультативные услуги в области бухгалтерского учета, налогообложения, управления и права.

«Они подружились, и инспектор стала делиться со своей подругой служебной информацией, которую та использовала в интересах клиентов своей фирмы для устранения в их бухгалтерских учетах нарушений, способных повлиять на размер налоговых отчислений», – сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Впоследствии инспектор стала предоставлять служебную информацию подруге платно. Речь шла о предприятиях, стоявших в плане выездных налоговых проверок, предпроверочных анализах налогоплательщиков с различными рабочими конспектами и схемами выявленных налоговых нарушений и т.д.

С начала 2015 года Пономарева получила взяток на общую сумму 9,4 млн рублей. В ноябре 2016 года инспектор была задержана с поличным и по представлению прокуратуры области уволена со службы в связи с утратой доверия.

Во вторник, 3 сентября, суд отправил женщину в колонию общего режима на 8 лет. Кроме того, лишил ее на 5 лет права занимать должности государственной службы. Что касается директора «Бизнес учета», то она оказывала содействие в раскрытии преступления, поэтому наказания не понесет.

Напомним, что экс-глава УФНС Тюменской области так же судима. В мае 2019 года Тамару Зыкову приговорили к штрафу в размере 50 тыс. рублей за превышение должностных полномочий. В июне 2015 года Зыкова, не выполнив план по поступлению налогов в бюджет, решила сделать его «на бумаге», поскольку от этого зависел размер ее премии. Глава УФНС добилась от Антипинского НПЗ повышенной выплаты НДС, работники налоговой получили премии, а затем деньги были возвращены обратно налогоплательщику.

Тюмень, служба информации

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