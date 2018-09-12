В Тюмень приехал новый главный следователь Александр Кубляков

Новый глава СУ СКР по Тюменской области Александр Кубляков приехал в Тюмень и завтра официально приступит к исполнению своих обязанностей. Об этом «Новому Дню» рассказали» источники в силовых структурах. Михаил Богинский уже покинул свое кресло в тюменском следственном комитете, но до Екатеринбурга еще не добрался. Во всяком случае, по словам пресс-секретаря СУ СКР по Свердловской области Александра Шульги, который заявил агентству, что Богинского в городе еще нет.

О кадровых перестановках в следственном комитете стало известно в конце августа. Место Михаила Богинского занял главный следователь Тверской области Александр Кубляков. По мнению источников «Нового Дня», Кубляков, получивший военное образование, может усилить блок ФСБ, что позволит конторе эффективней решать задачи по борьбе с коррупцией.

«Для этих целей Кубляков, скорее всего, объединится с назначенным всего год назад главой РУ ФСБ Игорем Кочневым, который так же не связан с местными элитами. Результатом может стать череда громких уголовных дел», – предполагает собеседник агентства.

У Кублякова есть опыт по выявлению коррупционеров среди правоохранителей. Год назад следственный комитет по Тверской области конфликтовал с прокуратурой региона. Кубляков «прижал» нерадивых сотрудников местной полиции, а прокуратура якобы препятствовала передаче дел в отношении сотрудников МВД в суд. С подачи Кублякова информация о предполагаемых злоупотреблениях тверских прокуроров и полицейских дошла до Москвы, и по ним были приняты жесткие решения. На сторону следователя встала ФСБ.

«У Кублякова не совсем профильное образование, он заканчивал военный университет по специальности «юриспруденция, – говорит собеседник «Нового Дня». – А военный с военным всегда найдет общий язык. У Кублякова наладились хорошие отношения с «конторой», сотрудники ФСБ выполняли оперативное сопровождение многих его операций».

По словам источника, конфликт закончился уголовными делами для полицейских и увольнением некоторых сотрудников прокуратуры. Досталось и следователям. Замначальника отдела процессуального контроля СУ СКР по Тверской области Денис Жуков был задержан за взятку и отправлен в колонию строго режима на шесть лет.

«Переезд в Тюмень на фоне конфликта с тверской полицией – наилучший выход для Александра Кублякова, – считает собеседник «Нового Дня». – По уровню ответственности, достатка населения и резонансности уголовных дел Тюменская область более серьезный регион». По словам источника, занять место Михаила Богинского во главе СУ СК РФ по Тюменской области хотели многие. Среди них глава СУ СКР по Челябинской области Денис Чернятьев, представители московского аппарата следственного комитета и даже главный следователь Югры Анвар Ахмедзянов, отправленный в отставку.

Отметим, что в 2000-е годы Александр Кубляков работал в прокуратуре РФ в должности замруководителя отдела по контролю за расследованием уголовных дел в отношении лиц особого правого статуса. Затем он был назначен заместителем руководителя главного управления процессуального контроля СК при прокуратуре РФ. К лицам особого правового статуса относятся прокуроры, руководители следственного комитета, судьи и депутаты различных уровней.

Кубляков отметился участием в целом ряде громких процессов. В частности, он выступал гособвинителем на суде по делу Бориса Березовского о хищении денег «Аэрофлота», по делу против топ-менеджера ЮКОСа Леонида Невзлина, обвиненного в организации убийств, по делу об организации терактов в московском метро в 2004 году.

В ходе процесса гособвинитель тогда максимально ограничил общение свидетелей с прессой, зато сам дал большое интервью о деле «Известиям». В нем Кубляков, в частности, признался, что процесс дается ему нелегко – «даже лихорадка выскочила на губе».

Став руководителем СУ СКР по Тверской области, Александр Кубляков перестал общаться с прессой. По словам главного редактора тверского информационного агентства (ТИА) Натальи Сердобинцевой, Кубляков очень закрытый человек, не давший за время работы в области ни одного интервью.

«Нормальной работы с прессой не было. Большинство пресс-релизов на сайте следственного управления начинаются со слов «в результате мониторинга СМИ». Вплоть до того, что они писали, что узнали о ДТП с пассажирским автобусом из средств массовой информации», – рассказала «Новому Дню» Сердобинцева. Она добавила, что в период работы Александра Кублякова в Тверской области не было особо громких дел.

«Было громкое дело «редкинского стрелка» Сергея Егорова. (Егоров в 2017 году расстрелял 4 женщин и 5 мужчин – прим. ред.), были антикоррупционные дела, но ничего особо экстраординарного не происходило», – вспоминает редактор.

В самой Тверской области назначение Кублякова в Тюмень считают ссылкой. С начала 2018 года в ряде региональных и федеральных СМИ появлялась информация, что Александр Кубляков может пойти на повышение в Москву и заменить на посту главы ГСУ СК РФ по Москве Александра Дрыманова, задержанного летом ФСБ за получение взятки. «В Твери говорят, что это ссылка, – рассказала Наталья Сердобинцева. – Тверь – это Подмосковье, ЦФО, мы находимся между двух столиц. При всем уважении к вашему региону, к его богатству и обеспеченности, для нас Сибирь – это ссылка».

Тюмень, служба информации

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